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BRUCE DICKINSON — о сделке между CAERDAV и GE AVIATION



BRUCE DICKINSON, который является председателем Caerdav, полностью одобренной и сертифицированной компании по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (ТОиР) и обучению пилотов, расположенной в Зоне авиационно-космического предпринимательства St Athan — Cardiff Airport в Южном Уэльсе, Великобритания, рассказал о новой потрясающей сделке между Caerdav и GE Aviation по обеспечению замены двигателей для бюджетного перевозчика Flyadeal — видео доступно ниже.



Flyadeal, дочерняя компания Saudi Arabian Airlines, подписала семилетнее соглашение TrueChoice Overhaul во время авиасалона в Дубае для обслуживания двигателей CFM56-5B, которыми оснащены 11 самолетов A320-200. Соглашение TrueChoice Overhaul обеспечит обслуживание и материалы, необходимые для капитального ремонта парка двигателей CFM56-5B авиакомпании Flyadeal.



«Для GE Aviation большая честь предоставлять услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту и материалы для поддержки роста компании Flyadeal на Ближнем Востоке. Это соглашение позволит нам предоставлять высококачественное обслуживание OEM-производителей для поддержания парка двигателей CFM56-5B компании Flyadeal в рабочем состоянии», — заявил Рассел Стоукс, президент и главный исполнительный директор GE Aviation Services.



В рамках соглашения GE Aviation предоставила компании Flyadeal комплексное решение по управлению двигателями, объединяющее услуги по капитальному ремонту двигателей, а также логистику по снятию, замене и аренде двигателей. Ранее за стоимость и логистику снятия, доставки и сбора двигателей отвечала авиакомпания или лизингодатель. Подход компании «под ключ» означает, что эти логистические вопросы будут решаться GE и ее поставщиками.



«Мы рады сотрудничеству с GE Aviation в разработке первой интегрированной программы обслуживания двигателей "под ключ", которая удовлетворяет все потребности Flyadeal от А до Я в рамках соглашения между GE и Flyadeal. Это свидетельство того, как настоящий оператор низких тарифов, такой как Flyadeal, стимулирует инновации и изменения, тесно сотрудничая с ключевыми партнёрами, готовыми адаптироваться к конкретным операционным потребностям Flyadeal», — комментирует Майк Хьюитт, главный операционный директор Flyadeal.



GE Aviation предоставляет Flyadeal интегрированные услуги по капитальному ремонту и замене двигателей через компанию Caerdav, которая в данном соглашении является поставщиком GE.



«Эта идея представляет собой новый способ ведения бизнеса для GE, и мы гордимся тем, что являемся одним из их надёжных поставщиков услуг ТОиР. Благодаря тесному сотрудничеству с компанией Caerdav GE сможет предложить своим клиентам более упорядоченный, эффективный и экономически выгодный способ управления своими требованиями к двигателям», — отметил Йоахим Джонс, генеральный директор группы компаний Caerdav.



Набор предложений TrueChoice по техническому обслуживанию двигателей включает в себя широкий спектр возможностей GE и индивидуальную настройку на протяжении всего жизненного цикла двигателя. Каждое предложение TrueChoice опирается на круглосуточный дистанционный мониторинг и диагностику GE Aviation Fleet Support, что помогает снизить нагрузку на обслуживание и сократить перерывы в обслуживании для клиентов.



Caerdav работает на бывшей базе технического обслуживания RAF, оборудованной взлётно-посадочной полосой ILS длиной 6 000 футов и стоянкой для 20 узкофюзеляжных лайнеров, и специализируется на ТОиР самолётов Airbus 320 и Boeing 737, а также обеспечивает полное обучение пилотов и бортпроводников авиакомпаний.







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