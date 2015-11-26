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Bruce Dickinson

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Фронтмен IRON MAIDEN рассказал о работе над новым сольным альбомом



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В новом интервью Loudwire вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a спросили, есть ли у него планы по работе над новым сольным альбомом, на что он ответил:

«Вероятно, я приеду в Америку, чтобы выступить со своим шоу [в разговорном жанре] в конце января. Когда я закончу с этим в конце марта, то, по идее, у меня будет около трёх недель, чтобы немного остыть. Я полежу пару дней в затемнённой комнате, приду в себя после тура, а потом надену свою певческую голову и пойду побеседовать с [давним коллегой] Роем ["Z" Ramirez'ом]. Потому что у нас уже есть куча материала, но нам нужно его немного упорядочить. У нас есть демо-записи и всё такое, но нам нужно организовать всё правильно и подойти к этому более серьёзно — может быть, написать ещё несколько мелодий. А потом нужно предоставить это Рою. Как только у нас получится то, что мы хотим сделать, он сможет начать делать бэк-треки и тому подобное. Скорее всего, я отправлюсь в тур с MAIDEN [в конце года], так было с "Tyranny Of Souls". "Tyranny Of Souls" был сделан не совсем дистанционно — потому что я физически не присутствовал при записи некоторых бэк-треков, но он прислал мне бэк-треки, я послушал их и сказал: "Это круто". И к некоторым из них я написал слова, мелодии и всё остальное. А некоторые из них мы уже сделали. Так что такое смешение и комбинирование иногда даёт отличные результаты».

IRON MAIDEN





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

father


10 янв 2022, 20:04		Отличная новость!

Sw0Rn


10 янв 2022, 20:46		О, сейчас положительный визг начнётся!)

WahrandPhain


10 янв 2022, 21:02		Sw0Rn ясный хуй, это ж свитой брюси, ирон майден свищенен понял блядь!1

IYDKMIGTHTKY13


10 янв 2022, 21:14		бля он спит ваще?


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