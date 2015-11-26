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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON о сторонних проектах



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BRUCE DICKINSON в рамках недавнего интервью рассказал о своих сторонних проектах помимо IM:

«Я постоянно жонглирую проектами. Но идея заключается в том, чтобы не жонглировать этим в такой степени, как я это делал в начале и середине своей карьеры. За эти годы я вложил в компанию значительную сумму денег, и когда она была известна как Cardiff Aviation, я думаю, справедливо будет сказать, что у нее было несколько фальстартов. Два года назад нам пришлось полностью реорганизовать компанию, мы сменили название и провели полный ребрендинг. Большая часть сотрудников осталась прежней, и они были просто великолепны, но я превратился из акционера, владеющего одной третью акций, в акционера, владеющего 100% акций.

Самое главное — всегда общаться как команда. Что касается бизнеса, то здесь речь идет о том, чтобы проводить идеи в жизнь и представлять компанию так, как это должен делать председатель совета директоров. Вы полагаетесь на команду и просто не можете сделать это в одиночку. Было довольно много случаев, когда на меня оказывалось значительное личное давление, но это неизбежно. Но люди, которые окружали меня в Уэльсе, очень меня поддерживали.

То же самое и с Iron Maiden. У нас отличная команда, поэтому, когда мы, как группа, думаем о музыке, мы не беспокоимся о том, "кто возьмет в аренду грузовик" или "кто займется разрешениями". У нас есть фантастическая команда, которая занимается этим, а мы занимаемся музыкой».

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

BRUCE DICKINSON On Juggling His IRON MAIDEN Career With Other Projects - "The Crucial Thing Is To Always Communicate As A Team"



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