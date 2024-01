сегодня



BRUCE DICKINSON: «Меня заставили сыграть на гитаре на новом альбоме»



В новом интервью для Noise11.com вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson рассказал о предстоящем туре в поддержку своего нового сольного альбома "The Mandrake Project", который выходит 1 марта. На вопрос, планирует ли он исполнить "The Mandrake Project" целиком во время турне, Bruce ответил:



«Нет. Прошло много лет с тех пор, как я гастролировал сольно. Прошло 19 лет с момента выхода моего последнего сольного альбома 2005 года "Tyranny Of Souls". Да, это долгий срок.



Так что, учитывая это, а также тот факт, что теперь есть семь альбомов, из которых можно выбрать сет-лист, я думаю, что было бы жестоким и неоправданным наказанием заставлять людей слушать совершенно новую пластинку от начала до конца.



Мы исполним "Tears Of The Dragon" [из альбома 1994 года "Balls To Picasso"], "Chemical Wedding" [из альбома 1998 года "The Chemical Wedding"], "Accident Of Birth" [из альбома 1997 года "Accident Of Birth"]. Я, пожалуй, ограничусь вещами, которые мы делали с Roy'ем, потому что это наш общий с ним материал, Roy'я и Dave'a Moreno, барабанщика, а Mistheria играл на клавишных на всех моих альбомах. Так что должен быть небольшой лимит. Где точка отсчёта? И, по сути, это будет материал, начиная с "Balls To Picasso" и далее. Я, наверное, не буду включать в программу вещи со "Skunkworks" [1996] — не потому, что я их ненавижу, а просто потому, что у нас много других замечательных песен. Я уверен, что это не последний наш совместный тур, так что у нас ещё будет много возможностей гастролировать и сыграть что-нибудь ещё. Наверняка мы исполним три-четыре песни из нового альбома.



Roy'я не было на "Skunkworks". Это была совершенно другая группа, и всё было совершенно иначе. Но на этом альбоме было несколько отличных песен. И, конечно, Janick [Gers, гитарист IRON MAIDEN] был на "Tattooed Millionaire". Но повторюсь: я не собираюсь исполнять ничего с "Tattooed Millionaire" — не в этом туре. Мы, возможно, найдём что-нибудь для будущих туров и тому подобных вещей, но пока я хочу сосредоточиться на тяжёлом материале. И я думаю, что люди захотят услышать вещи с "The Chemical Wedding", потому что это была моя немного новаторская запись в 1990-х».



Bruce также рассказал о работе с Roy'ем Ramirez'ом:



«В музыкальном плане мы подпитываем друг друга. Мы встречаемся и создаём интересный материал. Он очень вдохновлён музыкой. А ещё он потрясающий гитарист, композитор и т. д. Я чуть более нестандартен, я сочиняю очень примитивные вещи на гитаре, а потом отдаю ему: "Ты можешь сыграть это гораздо лучше". Хотя на записи он заставил меня сыграть на гитаре [смеётся]».







+1 -0



просмотров: 607