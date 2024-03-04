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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 42
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Bruce Dickinson

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4 мар 2024 : 		 Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

29 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного»

27 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON теперь ящерица!

26 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 10–12 идей для нового альбома»

24 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Люблю бродить по кладбищу — это поднимает настроение!»

18 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON нашел гитаристов

12 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Одноклассников считал кучкой зажравшихся х...ов»

11 фев 2024 : 		 Вскрытие от BRUCE DICKINSON

29 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON думает о переработке сольных альбомов

27 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, заявил, что одна из песен для его нового альбома написана 20 лет назад

26 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON считает, что многие пилоты гражданской авиации потенциально опасны

25 янв 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

24 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что его новая песня была написана для проекта с ROB'ом HALFORD'ом и Ронни Дио

23 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Меня заставили сыграть на гитаре на новом альбоме»

19 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Рак повлиял на мое представление о жизни и смерти»

22 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что я всё ещё в состоянии брать высокие ноты»

17 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON и Z2 выпускают комиксы

13 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

11 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST

8 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON женился в третий раз

5 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON о концепции сольного альбома

1 дек 2023 : 		 Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной

1 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON представил новое видео

17 ноя 2023 : 		 BRUCE DICKINSON представляет новый сингл

8 ноя 2023 : 		 BRUCE DICKINSON снимется в ABBA-хорроре

7 ноя 2023 : 		 Первый сингл BRUCE DICKINSON выйдет в декабре
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|||| 4 мар 2024

Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания



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"The Mandrake Project", новый альбом группы BRUCE DICKINSON, доступен для прослушивания ниже. Кроме того, доступны ролики, рассказывающие о создании этого альбома.






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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4 мар 2024
gravitgroove
Что-то вроде этого
https://coub.com/view/2nubod
Ну а материал... такое в переходах на Арбате частенько можно было услышать. Типа русского рока ментально музыка.
|../.
С Чайф и Пилигримом можно в тур смело с такими песнями, не будет выделяться.
5 мар 2024
M
Mad Katz
Очень неплохо, даже звуком заморочились.

просмотров: 352

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