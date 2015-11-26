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Bruce Dickinson

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Фронтмен IRON MAIDEN назвал вокалиста DEEP PURPLE «богом рока»



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Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson был главным гостем на BBC в рамках программы "The Rock Show With Johnnie Walker" и поучаствовал в выборе «Бога рока». Брюс назвал фронтмена DEEP PURPLE Ian'а Gillan'а своим кумиром и объяснил свой выбор:

«Когда я был юным прыщавым подростком — просто подростком, спешу добавить, я услышал звуки за чьей-то дверью. Я открыл дверь и сказал: "Что это, чёрт возьми?" И это была "Speed King" от DEEP PURPLE из "Deep Purple In Rock". И это то послужило толчком к началу моего занятия музыкой.

Однажды я встретил Ian'a Gillan'a. Я не только познакомился с ним, я на самом деле поехал с ним в тур, когда был участником группы под названием SAMSON.

Я был в студии. Мы записали альбом в студии Ian'a Gillan'a. Мы все были в пабе и выпили пару пинт. Тут входит мой бог Ian Gillan и говорит: "Какой замечательный вокалист. Кто поёт?" В тот момент я почувствовал внезапную тошноту. Я выбежал из комнаты, меня рвало около 45 минут в туалете, когда вошёл мой кумир, выбил дверь и сказал: "Ну ты чего, приятель. Выходи. Давай вытрем тебя полотенцем". Он посадил меня в такси и отправил домой. Я этого никогда не забуду, а он никогда не позволит мне забыть об этом».

BRUCE DICKINSON Picks IAN GILLAN As His



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

kircore


5 апр 2021, 13:26		-"Во время прогулки"
На самом деле: "И тут входит..."

-"Я выбежал из комнаты"
Из зала, наверное. В пивной же дело было.

Extrawurst


5 апр 2021, 13:35		В предыдущей версии этой байки Дикинсон был укурен.

decided


5 апр 2021, 13:35		Ничего не понятно, в пивной они были, или в студии?

olly71


5 апр 2021, 14:36		Приятно что Брюс опят отрастил хаер как в золотые времена его первого пребывания в Мейден .

decided


5 апр 2021, 14:39		На фото Брюс Дикинсон напоминает седую бабку из сериала Нетфликс "Тьма"

Rutger


5 апр 2021, 15:47		рогом бока назвал?


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