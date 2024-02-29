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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного»



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Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson, который также является лицензированным коммерческим пилотом, в интервью радиостанции Rockklassiker дал совет людям, которые боятся летать:

«Многие люди боятся летать — по вполне уважительным причинам, потому что если вы боитесь летать, это просто факт. В этом нет ничего постыдного. Просто полёты — это часть современного мира. Поэтому есть способы справиться со страхом, снизить его, а в некоторых случаях и вовсе устранить. Всё зависит от того, чего именно вы боитесь, насколько сильно вы напуганы и какие шаги вы предпринимаете для лечения. В основном всё зависит от опыта и образования.

Есть много хороших курсов по борьбе с боязнью полетов, которые часто проводят авиакомпании. British Airways проводит очень хороший курс, который включает в себя посещение симуляторов и макета самолёта, где подробно объясняют, что это за шум, почему происходит то или это, почему вы должны поднять шторки на окнах, почему вы должны убрать весь мусор из-под своих ног, и что происходит, когда сбрасываются кислородные маски. Потому что на самом деле это просто так не объяснить. Из серии: "Делай так и вот так". Но люди спрашивают: "Почему?" Моя жена всегда спрашивает: "Почему я должна поднимать шторку на окне, когда мы взлетаем и садимся?" И я ответил: "Потому что если бы возникла проблема и самолёт загорёлся, как бы ты узнала, в какую сторону не стоит идти, если ты не видишь это в окно?" Так можно запрыгнуть в горящий двигатель при эвакуации, если не видишь, что снаружи. Ты не видишь опасность. Это просто здравый смысл, о котором никто не задумывается.

Звучит ужасно, но суть в том, что все эти вещи появились потому, что произошли несчастные случаи, когда сотни смертей можно было предотвратить с помощью очень простых мер предосторожности, которые в итоге стали частью инструкции по безопасности.

Недавно произошла ужасная катастрофа, когда 787-й упал на самолёт береговой охраны. Я думаю, это было в Японии или в Корее. Но в любом случае, это было на Дальнем Востоке. И на него приземлился Боинг-787. Он не должен был находиться на взлётно-посадочной полосе, но он там находился. И самолёт, по сути, просто сгорел дотла. Все выжили в этой катастрофе и спаслись, что свидетельствует о прекрасной выучке, отсутствии паники и отличной подготовке экипажа. Так что есть несколько замечательных историй, когда всё идет правильно. И давайте посмотрим правде в глаза: авиаперелёты по-прежнему невероятно безопасны — гораздо безопаснее поездки на автомобиле».

Боязнь полетов, иначе называемая аэрофобией или авиафобией, по некоторым данным, затрагивает 2,5 процента населения, в то время как общая тревожность по поводу полётов встречается гораздо чаще.




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29 фев 2024
Buddhabhadra
Летать-то весело, вот падать, блэт, страшно!

просмотров: 186

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