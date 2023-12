1 дек 2023



Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной



BRUCE DICKINSON опубликовал обложку, трек-лист и варианты изданий нового сольного альбома "The Mandrake Project", релиз которого запланирован на первое марта на BMG, Помимо самого Bruce'a, в записи материала принимали участие Roy Z Mistheria и Dave Moreno.



Трек-лист:



01. Afterglow Of Ragnarok (05:45)

02. Many Doors To Hell (04:48)

03. Rain On The Graves (05:05)

04. Resurrection Men (06:24)

05. Fingers In The Wounds (03:39)

06. Eternity Has Failed (06:59)

07. Mistress Of Mercy (05:08)

08. Face In The Mirror (04:08)

09. Shadow Of The Gods (07:02)

10. Sonata (Immortal Beloved) (09:51)







