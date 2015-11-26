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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON хвалит METALLICA



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BRUCE DICKINSON в рамках интервью для нового номера Classic Rock, посвящённого альбому METALLICA 1991 года, рассказал о своём отношении к этой пластинке:

«Мы сами, JUDAS PRIEST и PANTERA достигли перепутья, когда у нас был шанс выйти на новый уровень. Но ни у кого из нас не хватило смелости сделать это. А вот у METALLICA хватило. Надо отдать им должное: они ухватились за возможность, когда она появилась, рискнули и заслуженно получили огромные дивиденды. Невозможно недооценивать их достижение с этим альбомом.

Это один из тех эпохальных альбомов, в котором всё сделано правильно. Он очень хорошо спродюсирован, и каждая нота на этом альбоме полностью под контролем. Я восхищаюсь тем, как они это сделали, и что они сделали с песнями, и это было очень эффектно: это, несомненно, помогло продвинуть металл в мейнстрим. Я знаю, что его продюсировал не Матт Ланге, но у Боба Рока было нечто подобное, когда продюсер полностью контролировал ситуацию».

Bruce добавил, что он и его коллеги по группе MAIDEN не смогли бы предпринять ничего подобного:

«Мы никогда не смогли бы записать такой альбом, потому что мы не настолько контролируемы, да и не хотим этого. У нас бы всё слетело с катушек, и мы бы просто уволили продюсера».

BRUCE DICKINSON Praises METALLICA



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


17 авг 2021, 15:54		А почему он говорит от лица Пантеры? Щарики за ролики в голове да?

gravitgroove


17 авг 2021, 17:28		Это он для пpимеpа, выделяя самые популяpные гpуппы хэви-метал на тот пеpиод - начало 90-х - что были вхожие в биллбоpд и МТВ.

Hooi знает... не могу я назвать этот альбом идеальным. Для меня ...And justice...самый идеальный альбом метлы, даже с задвинутым басом, что и хоpoшо навеpное для такой pаботы, да и Ride the Lightning, не смотpя на винтажный метод пpoдюсиpoвания. 91 год это какой-то... как будто тpэки со втоpoй стоpоны Justice pешили сделать лaконичными, как pанний Black Sabbath и дебют Alice in Chains, но с комом сеpых мелодий. И не знаю, что там на этом альбоме такого кpутого в звукоинженеpном пpopыве, кpoме кpистально чистом и плотном звучании удаpных и баса. Гитаpы на нем так же песка валят, как и всегда у метлы до Load.

resurgamresponses


17 авг 2021, 17:31		ххххаахаа отлично Брюс врезал
«Мы никогда не смогли бы записать такой альбом, потому что мы не настолько контролируемы, да и не хотим этого. У нас бы всё слетело с катушек, и мы бы просто уволили продюсера».
спасибо за честность.

jesus666


17 авг 2021, 17:47		Ладно бы музикальные импотенты maiden и judas,а pantera тут причем?? panterа развивалась идеально от альбома к альбому…


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