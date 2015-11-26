BRUCE DICKINSON в рамках интервью для нового номера Classic Rock, посвящённого альбому METALLICA 1991 года, рассказал о своём отношении к этой пластинке:
«Мы сами, JUDAS PRIEST и PANTERA достигли перепутья, когда у нас был шанс выйти на новый уровень. Но ни у кого из нас не хватило смелости сделать это. А вот у METALLICA хватило. Надо отдать им должное: они ухватились за возможность, когда она появилась, рискнули и заслуженно получили огромные дивиденды. Невозможно недооценивать их достижение с этим альбомом.
Это один из тех эпохальных альбомов, в котором всё сделано правильно. Он очень хорошо спродюсирован, и каждая нота на этом альбоме полностью под контролем. Я восхищаюсь тем, как они это сделали, и что они сделали с песнями, и это было очень эффектно: это, несомненно, помогло продвинуть металл в мейнстрим. Я знаю, что его продюсировал не Матт Ланге, но у Боба Рока было нечто подобное, когда продюсер полностью контролировал ситуацию».
Bruce добавил, что он и его коллеги по группе MAIDEN не смогли бы предпринять ничего подобного:
«Мы никогда не смогли бы записать такой альбом, потому что мы не настолько контролируемы, да и не хотим этого. У нас бы всё слетело с катушек, и мы бы просто уволили продюсера».
Санчез
gravitgroove
Hooi знает... не могу я назвать этот альбом идеальным. Для меня ...And justice...самый идеальный альбом метлы, даже с задвинутым басом, что и хоpoшо навеpное для такой pаботы, да и Ride the Lightning, не смотpя на винтажный метод пpoдюсиpoвания. 91 год это какой-то... как будто тpэки со втоpoй стоpоны Justice pешили сделать лaконичными, как pанний Black Sabbath и дебют Alice in Chains, но с комом сеpых мелодий. И не знаю, что там на этом альбоме такого кpутого в звукоинженеpном пpopыве, кpoме кpистально чистом и плотном звучании удаpных и баса. Гитаpы на нем так же песка валят, как и всегда у метлы до Load.
resurgamresponses
«Мы никогда не смогли бы записать такой альбом, потому что мы не настолько контролируемы, да и не хотим этого. У нас бы всё слетело с катушек, и мы бы просто уволили продюсера».
спасибо за честность.
jesus666
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