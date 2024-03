сегодня



ROY Z о способностях BRUCE DICKINSON к игре на гитаре



ROY Z в недавней беседе с Metal Hammer обсудил работу над новым сольным альбомом BRUCE'a DICKINSON'a The Mandrake Project,



Он сыграл на "Resurrection Men" и "Face In The Mirror". Как так получилось?



«Я просто сказал: "Эй, это твой сольный альбом, давай повеселимся". Он писал риффы, но мы никогда не заставляли его играть на гитаре. На "Resurrection Men" он спросил: "Можешь ли ты дать нам звук (пионера серф-гитары)?". Я говорю: "Вот усилитель, давай, покажи, что ты хочешь от меня". В итоге у него получилось очень хорошо, потому что его вдохновила наша атмосфера. Никакого давления не было».



А ты помнишь, как впервые встретился с Bruce'ом?



«Это был 1993 год, и мы работали в одной студии — он днем, я (с группой Tribe Of Gypsies) ночью. Я сказал своему инженеру, что не хочу, чтобы кто-то слышал мою музыку, без исключений. Однажды я пришел, а за столом сидел этот парень и слушал мое дерьмо, длинные волосы разлетались во все стороны. Я был готов убить кого-нибудь. Но потом он повернулся и сказал: "Привет, я Bruce, мне нравится твоя группа, а ты кто?" И еще он спросил, не хочу ли я приехать в Великобританию и работать с ним. Той осенью он объявил, что уходит из Maiden, и с тех пор все закрутилось».







