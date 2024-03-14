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Bruce Dickinson

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ROY Z о способностях BRUCE DICKINSON к игре на гитаре



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ROY Z в недавней беседе с Metal Hammer обсудил работу над новым сольным альбомом BRUCE'a DICKINSON'a The Mandrake Project,

Он сыграл на "Resurrection Men" и "Face In The Mirror". Как так получилось?

«Я просто сказал: "Эй, это твой сольный альбом, давай повеселимся". Он писал риффы, но мы никогда не заставляли его играть на гитаре. На "Resurrection Men" он спросил: "Можешь ли ты дать нам звук (пионера серф-гитары)?". Я говорю: "Вот усилитель, давай, покажи, что ты хочешь от меня". В итоге у него получилось очень хорошо, потому что его вдохновила наша атмосфера. Никакого давления не было».

А ты помнишь, как впервые встретился с Bruce'ом?

«Это был 1993 год, и мы работали в одной студии — он днем, я (с группой Tribe Of Gypsies) ночью. Я сказал своему инженеру, что не хочу, чтобы кто-то слышал мою музыку, без исключений. Однажды я пришел, а за столом сидел этот парень и слушал мое дерьмо, длинные волосы разлетались во все стороны. Я был готов убить кого-нибудь. Но потом он повернулся и сказал: "Привет, я Bruce, мне нравится твоя группа, а ты кто?" И еще он спросил, не хочу ли я приехать в Великобританию и работать с ним. Той осенью он объявил, что уходит из Maiden, и с тех пор все закрутилось».

ROY Z Talks BRUCE DICKINSON Playing Guitar On The Mandrake Project - "He Ended Up Doing Really Well; It Was A No Pressure Kind Of Thing"




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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14 мар 2024
gravitgroove
А вступление к Resurrection Men, что он написал, в духе Хэннемана. Мелодия партию из Divine Intervetion навевает.
14 мар 2024
father
Если судить по видосам Iron Maiden, на гитаре Дикинсон играет очень так себе. Но от него ведь этого и не требуется:)
14 мар 2024
gravitgroove
father, ничего не помню, кроме того арпеджио в Revelation. Разумеется, и без его участия можно было то в 2 гитары исполнить.
14 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
Ну мог бы у кузена Роба поучиться, тот наяривал на гитаре в Catherine Wheel когда-то.
14 мар 2024
d
decided
Это историческая встреча получается была) так то находка Роя была важна для Хэлфорда, Хэловина, ну и Брюс само собой.
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