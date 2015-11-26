BRUCE DICKINSON — о проблемах со здоровьем

Во время недавней беседы BRUCE DICKINSON, которому ещё в 2015 году была сделана операция по удалению раковой опухоли на горле, обсудил свои недавние проблемы со здоровьем:
«Несколько месяцев назад мне поставили новое бедро. Так что в мою ногу вбили пять с половиной дюймов титана. Потому что я постоянно бегаю по сцене и прыгаю, и [после] 40 лет фехтования левой рукой оно просто износилось. Я к тому, что последнее турне было на самом деле очень болезненным. И я связываю это с тем, что во время последнего тура, незадолго до его старта, я ещё и порвал ахилл — моё ахиллово сухожилие разорвалось... Это ужасно. Это было два года назад, где-то так. Мне его сшили, и через три с половиной месяца я отправился в турне. Так что я не мог нормально ходить или бегать. Поэтому я изменил то, что делал на сцене, и никто этого не понял. Я был поражён. Я проехал весь тур — по Южной Америке, по всему миру — и я бегал. Но моё бедро доставляло мне столько хлопот. И я списал это на то, что люди говорили мне: "Ты компенсируешь нагрузку на другую ногу" и всё в таком духе, и я решил: "О, точно. Ну вот так и есть, да".
Потом я вернулся и снова начал серьёзно тренироваться — заниматься фехтованием, участвовать в соревнованиях, и тут у меня начались судороги. А тут ещё и локдаун. Я был в Париже в изоляции — заперт капитально: чтобы выйти на улицу, нужно взять бумажку и подписать её, и всё такое прочее. Поэтому я бегал по шести лестничным пролётам в качестве упражнения. У нас был маленький балкончик, и я установил на нём мишень для фехтования. Но мне было так хреново. Поэтому я пошел ко врачу по тазобедренным суставам и сказал: "Посмотрите здесь". Он сказал: "О да. Это просто фарш, приятель. У тебя остеоартрит [тазобедренного сустава]". — "О нет". Он ответил: "Да". Так я пристрастился к ибупрофену и всему остальному, и меня это так бесило. Я просто спросил: "Слушай, лучше уже не будет, да?" А он ответил: "Нет". Тогда я сказал: "Сейчас октябрь. Когда появится машина безопасности, Хэмилтон уже поедет на свежих шинах. Так что давайте сделаем это сейчас, в октябре. Потому что у меня может быть тур в следующем году". Мало ли что я предполагал. Но так как я являюсь вечным оптимистом, это было лучшее, что я сделал. Так что теперь, с моим новым бедром, я снова вернулся к фехтованию. Это просто невероятно. Я занимаюсь физиотерапией и делаю упражнения с тяжестями, которые не делал с 16 или 17 лет. Я приседаю с сотней килограммов. Просто поразительно, на что способно твоё тело!»
Baldurs Tod
Tom Sawyer
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