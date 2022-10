Âîêàëèñò DEVILDRIVER òàêæå îòðåàãèðîâàë íà ñëîâà BRUCE DICKINSON

сегодн€



¬окалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKINSON



Dez Fafara решил вставить и свои пару центов в р€д инцидентов, случившихс€ на концертах IRON MAIDEN.



Ќа концерте IRON MAIDEN 21 сент€бр€ в Honda Center в јнахайме, штат алифорни€, 64-летний Dickinson уделил несколько минут, чтобы отчитать горстку людей, которые €кобы курили травку пр€мо перед ним и его товарищами по группе во врем€ выступлени€.



Ђя не знаю, что это такое. «десь так много людей, которые кур€т столько грЄбаной дури, что € удивл€юсь, как вы вообще можете видеть. Ѕедный старый добрый Steve. Ќе знаю, в курсе ли вы, но он просто ох$$$но ненавидит марихуану и еЄ запах, €сно? “ак что когда он пытаетс€ играть на басу, это его заЄп-пывает. ћен€ это тоже за-еп-ало. я певец, €сно? “ак что вот так.



я бы только попросил немного уважени€. ≈сли вы хотите накуритьс€ до одури, выходите через задний двор и делайте это. ясно? »наче закончишь, как этот долбаный болван, который говорит "ухххх"ї.



Ќеделю спуст€, на концерте MAIDEN в Climate Pledge Arena в —иэтле, штат ¬ашингтон, он точно так же обрушилс€ на кур€щих травку фанатов в зале, сказав:



Ђ«апах толпы. ќ, € обожаю запах потных человеческих тел. ћен€ за-еп-ало это странное дерьмо, которое вы курите. » ещЄ басиста. ћы, бл$дь, ненавидим его. ѕожалуйста, если ты собираешьс€ пойти и надратьс€, то сделай это сзади, а потом возвращайс€, хорошо? ѕотому что мы тут ох$$$но проводим врем€, и € хочу наслаждатьс€ каждой минутой. я не хочу делать [прин€в манеру укурка]: "√де €, бл$€дь, чувак?"ї



Ќа это Dez ответил: ЂЁто концерт, бро, люди кур€т травуї.



“акой комментарий побудил одного человека ответить:



Ђ¬ерно. Ќо не все кур€т, и не всем нравитс€ запах, так что € понимаю, к чему клонит Bruceї.



ѕосле музыкант решил уточнить свою позицию, написав:



Ђ огда Bruce находитс€ в концертном зале, он думает, что это его зал, но это не так, это дом тех, кто купил билеты, а не дом группы. я уже много лет спорю с музыкантами, брат, ты в их городе, в их доме, ты просто грЄбаный гость #smokeweedї.









