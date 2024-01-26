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BRUCE DICKINSON считает, что многие пилоты гражданской авиации потенциально опасны



В рамках интервью для Loudwire 65-летний вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson, совершивший кругосветное путешествие на самолёте Ed Force One, подтвердил, что пенсионный возраст пилотов, установленный Федеральным управлением гражданской авиации, является одной из причин, по которой он больше не сидит в кресле пилота, когда он и его коллеги по группе находятся в туре. На вопрос о пенсионном возрасте он ответил так:



«Если честно, это зависит от того, в какой стране вы находитесь. Если вы, к примеру, профессиональный пилот, о чём мы и говорим, и пока вы достаточно компетентны, а это требует бóльших знаний, чем у любого из нынешних кандидатов в президенты США, пока вы достаточно умственно полноценны, пока вы хорошо видите, слышите, вы можете летать. Так, например, в Австралии нет ограничений по времени, в течение которого вы можете быть коммерческим пилотом. Но вы должны пройти те же проверки, что и все молодые пилоты. Вы должны пройти те же физические испытания. У вас должно быть отличное зрение — не идеальное, но вы можете провести коррекцию.



В конце концов это изнурительная работа. Некоторые люди просто хотят продолжать, а потом, когда перестают летать, просто умирают. И это правда — многие пилоты авиакомпаний умирают в течение примерно пяти лет после выхода на пенсию. Это невероятная цифра. Это шокирует на самом деле... Они провели всю свою жизнь, занимаясь этим. И они задаются вопросом: "Что мне теперь делать?" Я всегда говорил, что когда вы достигаете определённого уровня в карьере в авиации, вы хотите чего-то иного, потому что каждый профессиональный пилот (возможно, есть люди, которые этого не хотят), но большинство начинают с того, что решают: "Я хочу быть капитаном" или что-то в этом роде. Сейчас это может быть Airbus или что-то в этом роде. В моё время все говорили: "Я хочу быть капитаном 747-го. Ух ты. Да". Так что всё начинается с курсов. Ты получаешь лицензию, а потом тебе нужно найти работу. Если предположить, что ты найдёшь работу, ты начинаешь с самого низкого уровня. Ты младший помощник капитана. Ты проходишь через все препятствия и постепенно поднимаешься вверх. Многие авиакомпании работают с пилотами, имеющими стаж, но в небольших авиакомпаниях всё основано на своеобразной меритократии. Если ты умный и сообразительный, то можешь продвинуться по службе довольно быстро. Так что через три-четыре года можно пройти аттестацию на звание капитана. Но в любом случае, как только становишься капитаном и, допустим, налетаешь около шести или семи тысяч часов, откровенно говоря, некоторые парни и девушки решают: "Всё, что я хочу делать до конца жизни, — это то, чем я занимаюсь сейчас, и никогда не останавливаться, никогда не меняться". И в этом нет ничего плохого. Некоторые люди думают: "Мне скучно. На самом деле эта работа — полный отстой. Но делать это не так уж и сложно. Теперь, когда я достиг того уровня, на котором я нахожусь, я могу всё делать во сне, и меня достают все эти люди, так что я буду старым ворчливым брюзгой, буду получать деньги и рычать на людей". Это потенциально опасные пилоты, потому что у них плохой настрой. А есть и другие пилоты, которые говорят: "Уже 10 000 часов. Мне вроде бы нравится летать, но каждый день у меня один и тот же "День сурка". Может, мне стоит заняться чем-то другим? Может, мне стоит поработать неполный день. Может, мне стоит пройти обучение. Может быть, мне стоит заняться менеджментом. Может быть, мне стоит заняться вот этим?" И вот что со мной произошло: я стал преподавателем и инструктором в наземной школе. Я был главным пилотом-механиком 757, 737. Я обучал других пилотов. Я работал на симуляторе и занимался всякой ерундой. И учиться было интересно. Но я видел, что есть такая точка отсечения, когда люди думают: "Я хочу, чтобы всё было как в "Дне сурка", и это делает меня по-настоящему счастливым", либо "В жизни есть вещи и поинтереснее". А есть люди, которые сдаются и думают: "Я не умею делать ничего другого, но я ненавижу эту работу", и продолжают этим заниматься, что довольно грустно. Но у всех есть выбор. И я наблюдал подобное у многих пилотов. Потому что, будучи старпомом, вы летаете с капитанами, и многие из них работают ужасно долго. И некоторые из них просто потрясающие — они крутые энтузиасты. Другие — просто старые ворчуны и из-за этого потенциально опасны. Так что за людьми нужно следить».















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