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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень горжусь ей»



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Во время своего выступления 19 января в Kulttuuritalo в Хельсинки, Финляндия, вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickonson'а спросили, когда поклонники наконец услышат его долгожданный новый сольный альбом, на что он ответил:

«Скоро. Скорее всего, в промежутке между тем, как я закончу альбом, и тем, как вы его услышите, пройдёт турне IRON MAIDEN. Я не скажу вам когда. Это будет сюрприз. Не совсем. Но конкретно с этой пластинкой связано много чего — прошло довольно много времени.

Сама пластинка, я думаю... Я очень горжусь ей. Я считаю, что она будет совершенно особенной, и думаю, что она вам очень понравится. Есть и другие вещи, связанные с ней, которые, надеюсь, тоже будут весьма интересными. Так что мне предстоит ещё многое сделать, и этим я и буду занят в этом году — подготовкой материала и всего, что с ним связано. Это всё, что я могу сказать вам на данный момент. И тур тоже будет. И я надеюсь, мы снова приедем в Хельсинки».




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26 янв 2023
E
EvgenBriden
"И тур тоже будет. "
Интересно, это имеется ввиду сольный тур? А Смита позовёт? Было бы круто, если бы ещё и отсняли это дело )

А так ждём альбома, думаю будет полный порядок с материалом.
26 янв 2023
Corpsegrinder04
Давай выпускай скорее. Уж 17 лет прошло с последнего соляры. Да и Роя Зи интересно послушать. А там глядишь и главпетух бельгийский несколько песен со своими шавками напилит, на потеху говнюкам местным.
26 янв 2023
gravitgroove
От корки до корки нравился только 96 год, остальные выборочно. Многие его песни после Skunkworks бесят, ибо напоминают Любэ и Газманова, все-такое, просто тяжелее. Ненавижу музыку Любэ!
26 янв 2023
Corpsegrinder04
gravitgroove, хз, как по мне 97 и 98 самые чёткие.
26 янв 2023
gravitgroove
Corpsegrinder04, там есть хорошие трэки и есть то, от чего у меня нос морщинами покрывается. Да и у IM всякие «flight of icarus» я в камине видел.

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