сегодня



BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень горжусь ей»



Во время своего выступления 19 января в Kulttuuritalo в Хельсинки, Финляндия, вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickonson'а спросили, когда поклонники наконец услышат его долгожданный новый сольный альбом, на что он ответил:



«Скоро. Скорее всего, в промежутке между тем, как я закончу альбом, и тем, как вы его услышите, пройдёт турне IRON MAIDEN. Я не скажу вам когда. Это будет сюрприз. Не совсем. Но конкретно с этой пластинкой связано много чего — прошло довольно много времени.



Сама пластинка, я думаю... Я очень горжусь ей. Я считаю, что она будет совершенно особенной, и думаю, что она вам очень понравится. Есть и другие вещи, связанные с ней, которые, надеюсь, тоже будут весьма интересными. Так что мне предстоит ещё многое сделать, и этим я и буду занят в этом году — подготовкой материала и всего, что с ним связано. Это всё, что я могу сказать вам на данный момент. И тур тоже будет. И я надеюсь, мы снова приедем в Хельсинки».







+6 -0



( 5 ) просмотров: 808

