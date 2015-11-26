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BRUCE DICKINSON о музыкальных магазинах



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью вспомнил о своих посещениях музыкальных магазинов:



«Музыкальные магазины... когда я был ребенком, до появления Интернета — сейчас в Интернете можно бесплатно послушать все, но тогда это было немного сложнее. Нужно было идти в настоящий музыкальный магазин, просить послушать пластинку, слушать, наверное, большую часть альбома и не покупать ее, потому что у тебя не было денег. Но вы были в магазине со всеми этими людьми, которые любили музыку, и вы говорили о музыке, и вы общались. И просто быть там — это было похоже на подзарядку. Это было просто, типа, "Боже мой. У меня есть школа. У меня есть это. У меня есть вот то. Я хочу сбежать от родителей". Бла-бла-бла. Ты садишься в автобус, едешь в музыкальный магазин, тусуешься и встречаешь всех этих людей, которые думают, говорят о музыке и думают так же, как ты, и твоя жизнь внезапно становится лучше».













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