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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
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Bruce Dickinson

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|||| 12 фев 2024

BRUCE DICKINSON: «Одноклассников считал кучкой зажравшихся х...ов»



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BRUCE DICKINSON в интервью The Telegraph вспомнил о своих школьных годах:

«Я создал свою собственную мини-террористическую организацию (смеется). Я отправил две тонны лошадиного дерьма своему воспитателю. Меня били, но это того стоило. Шесть ударов тростью, и у вас кровь пойдет из жопы, но это определенно того стоило — видеть две тонны дымящихся лошадиных говняшек на ступенях богато украшенного георгианского фасада и думать: "Это сделал я!"».

Воспринимали ли металхэды его как " гламурного мальчика" из-за его образования в престижной частной школе?

«Нет (смеется). Я вовсе не был гламурным парнем, и именно поэтому [мои одноклассники] выбивали из меня всю дурь в школе. Я считал их кучкой зажравшихся х...ов и не стеснялся им об этом говорить».

Он добавляет, что мнение о том, что в хэви-металл идут представили рабочего класса — полная ерунда, так как "за исключением, пожалуй, Black Sabbath, музыканты всех из известных хэви-металл групп являются в той или иной степени выходцами из буржуазного класса».

IRON MAIDEN's BRUCE DICKINSON On His Public School Days -




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