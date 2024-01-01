12 фев 2024



BRUCE DICKINSON: «Одноклассников считал кучкой зажравшихся х...ов»



BRUCE DICKINSON в интервью The Telegraph вспомнил о своих школьных годах:



«Я создал свою собственную мини-террористическую организацию (смеется). Я отправил две тонны лошадиного дерьма своему воспитателю. Меня били, но это того стоило. Шесть ударов тростью, и у вас кровь пойдет из жопы, но это определенно того стоило — видеть две тонны дымящихся лошадиных говняшек на ступенях богато украшенного георгианского фасада и думать: "Это сделал я!"».



Воспринимали ли металхэды его как " гламурного мальчика" из-за его образования в престижной частной школе?



«Нет (смеется). Я вовсе не был гламурным парнем, и именно поэтому [мои одноклассники] выбивали из меня всю дурь в школе. Я считал их кучкой зажравшихся х...ов и не стеснялся им об этом говорить».



Он добавляет, что мнение о том, что в хэви-металл идут представили рабочего класса — полная ерунда, так как "за исключением, пожалуй, Black Sabbath, музыканты всех из известных хэви-металл групп являются в той или иной степени выходцами из буржуазного класса».







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