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Bruce Dickinson

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Брюс Дикинсон заявил, что его новая песня была написана для проекта с ROB'ом HALFORD'ом и Ронни Дио



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В новом интервью для Wall Of Sound вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson рассказал, что песня "Shadow Of The Gods" с его предстоящего сольного альбома "The Mandrake Project" изначально была написана специально для предполагаемого проекта THE THREE TREMORS, в котором также участвовали Rob Halfoed из JUDAS PRIEST и Geoff Tate из QUEENSRŸCHE:

«"Shadow Of The Gods" была написана во время работы над заглавным треком моего сольного альбома 2005 года "Tyranny of Souls" или вскоре после этого. Потому что у Roy'я [давнего соратника Bruce'a Roy'я "Z" Ramirez'a] и у меня была идея сделать проект под названием THE THREE TREMORS, в котором я, Rob и Ронни Джеймс Дио должны были записать совместный альбом, а затем отправиться в турне.

Но этого так и не произошло, потому что Ронни, к сожалению, скончался. Была идея привлечь Geoff'a, но это не сработало. А пока мы пытались написать песни, в которых бы участвовали три певца. Проект не состоялся, но мы написали две песни. Одной из них была "Tyranny Of Souls", которая, если вы заметили, открывается речью "трёх ведьм" из "Макбета". И, конечно, если бы было три певца, они бы все вышли на сцену, напевая: "When shall we three meet again?" И на самом деле первые три строчки спел бы я, потом Rob, а затем Geoff. Так что на демо-версии я пою: "When shall we three meet again?" А потом я пою голосом Rob'a [поёт более агрессивно]: "In thunder, lightning, or in rain?" А затем [поёт чистым голосом]: "When the hurlyburly's done?" После этого припев — мы все трое: "A tyranny of souls". В общем, этого так и не случилось. И я сказал: "К чёрту. Я запишу все партии сам и сделаю песни более похожими на мой стиль пения".

"Shadow Of The Gods" была написана для того же проекта. И, в общем-то, с "Shadow Of The Gods" произошло то же самое. Когда на второй трети мелодии появляется тяжёлый рифф, люди говорят: "Это звучит как винтажный JUDAS PRIEST". А я говорю: "Да, угадайте, кто должен был петь?"»




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