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Bruce Dickinson

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Вокалист IRON MAIDEN не хочет быть политиком



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Первый эпизод второго сезона "Psycho Schizo Espresso", видеоподкаста от Bruce'a Dickinson'a из IRON MAIDEN и психолога Оксфордского университета и автора бестселлеров доктора Kevin'a Dutton'a, официально вышел 8 июня. В ходе 45-минутной беседы Dickinson и Dutton затронули ряд тем, включая то, что в честь Bruce'a был назван недавно открытый вид пауков, и как недавнее исследование, проведённое в Финляндии, показало, что тяжёлый металл полезен для психического здоровья.

Дикинсон сказал об инклюзивности хэви-металлического сообщества:

«В этом сообществе определённо есть сильное чувство общности, это точно. И это здорово, потому что оно выходит за рамки физических характеристик, за рамки расовых признаков, пола и всех тех вещей, по которым мы любим сегментировать людей и разделять их. Когда речь идёт о тяжёлом металле, это никого не беспокоит. Если вы фанат метала, это из серии: "О, да. Ты фанат металла". И если вы думаете о чём-то иначе, чем я, мы, вероятно, просто не будем говорить об этом, но сосредоточимся на том, в чём мы согласны, а именно на том, что мы любим эту музыку.

Много лет назад в одном из интервью я сказал: "Знаете что? Если бы хэви-металлические музыканты управляли миром, мы были бы в гораздо лучшем состоянии [смеётся]».

Когда Dutton спросил Dickinson'a, является ли это намёком на то, что он намерен однажды пойти в политику, Bruce ответил:

«Нет. Совершенно точно нет. Ни за что. Ты, должно быть, шутишь. Во-первых, у меня есть подбородок. У большинства политиков нет подбородка, что чревато последствиями».

Затем Kevin предположил, что Bruce'y, вероятно, придётся обрезать волосы, чтобы иметь шанс быть избранным, на что Dickinson ответил:

«Ну... Или не иметь волос. Хотя на самом деле очень мало людей были лысыми, когда их избрали».




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