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BRUCE DICKINSON помог собрать миллион



Heavy Metal Truants, группа велосипедистов-любителей хэви-металла со всех уголков мира, в течение последних двух недель объединилась для коллективного сбора средств в пользу ведущих британских детских благотворительных организаций. В результате неимоверных усилий они проехали, пробежали и прошли 37 917 миль — что превышает окружность планеты — всего за 12 дней и достигли своей цели — довести общую сумму собранных средств до более чем 1 миллиона фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона долларов США).



Основанная в 2012 году менеджером IRON MAIDEN Rod'ом Smallwood'ом и бывшим главным редактором журнала Metal Hammer Alexander'ом Milas'ом Heavy Metal Truants объединила фанатов, музыкантов и представителей руководства индустрии развлечений для ежегодного велопробега из Лондона в Донингтон с целью сбора средств, приуроченного к фестивалю Download.



Традиционный 175-мильный велопробег со средним числом участников 40 человек в 2020 году стал первым виртуальным велопробегом из-за пандемии COVID, когда велосипедисты набирали километры на местных трассах и велотренажерах. Такой обновлённый формат позволил присоединиться гораздо большему числу велосипедистов со всего мира и в мероприятия 2021 года, девятого по счёту приключения Heavy Metal Truants, в котором приняли участие более 260 человек, включая вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a.



При поддержке друзей, родственников, коллег, работодателей и знакомых они собрали ошеломляющую сумму для обездоленных детей, что ещё более важно в условиях кризиса, когда благотворительные организации испытывают серьёзные трудности.



Теперь "Heavy Metal Truants" названы официальным благотворительным партнёром специального пилотного мероприятия Download Pilot, одобренного правительством, с участием 10 000 фанатов, которое состоится 18–20 июня в Донингтон-Парке.



Smallwood: «Поддержка, которую Download с самого начала оказывал Heavy Metal Truants, была просто потрясающей и очень ценной. Это особенно важно сейчас, учитывая, как сильно пострадали благотворительные организации во время пандемии, и мы искренне благодарим Энди и Мелвина за их невероятную поддержку. В конце концов это всё ради детей и четырёх замечательных благотворительных организаций — вот почему мы это делаем!».



Мелвин Бенн из Festival Republic: «Мы очень рады возможности поддержать Heavy Metal Truants в качестве официального благотворительного партнёра Download Pilot. Это совершенно уникальное событие и особенная веха для Truants, поскольку они собрали более миллиона фунтов стерлингов для четырёх невероятных благотворительных организаций».



Представитель Live Nation и организатор Download Энди Коппинг: «Для меня всегда большая честь поддержать Heavy Metal Truants. Объехать на велосипеде весь земной шар за двенадцать дней? Это невероятное достижение. Мы гордимся тем, что являемся их партнёрами».



Милас добавляет: «Heavy Metal Truants — это потрясающее выражение нашего музыкального сообщества. Так много людей — фанаты, артисты и представители индустрии — присоединились к нам или поддерживали нас на протяжении многих лет, так что я снимаю перед ними шляпу или велосипедный шлем. Миллион фунтов для нас не финишная прямая — мы только начинаем, так что следите за новостями!».



На протяжении многих лет Heavy Metal Truants получали огромную поддержку от музыкальной индустрии. От Коппинга и Джона Гиддингса, который руководит фестивалем Isle Of Wight, до музыкантов таких групп, как SAXON, TRIVIUM, PARADISE LOST и многих других — они все присоединились к фанатам, чтобы надеть велокостюм и накрутить километры. На мероприятии 2017 года из дворца Александра даже помахал рукой единственный и неповторимый Брайан Блессид!



Чтобы помочь собрать ещё больше средств для детей, Heavy Metal Truants также проводят аукционы с распродажей памятных вещей, лично пожертвованных участниками QUEEN, METALLICA, KISS, BON JOVI, MAIDEN и других групп, а также мероприятия с выступлениями легенд тяжёлой рок-сцены и даже Heavy Metal Curry Nights.



В девятой ежегодной поездке Heavy Metal Truants приняли участие 260 гонщиков из Австралии, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Мексики, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.







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