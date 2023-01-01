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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 14
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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Bruce Dickinson

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3 апр 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Загребе

26 мар 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Сараево

21 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

17 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур "Concerto For Group And Orchestra"

16 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON рад исполнить "Concerto For Group And Orchestra" Джона Лорда

15 мар 2023 : 		 "Tears Of The Dragon" с оркестром

11 фев 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Голос сам о себе позаботится, если его не перенапрягать»

31 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о 747

26 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень горжусь ей»

20 ноя 2022 : 		 Roy Z — о новом альбоме BRUCE DICKINSON

13 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»

28 окт 2022 : 		 Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKINSON

25 окт 2022 : 		 JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON

18 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о группис

3 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON на пивоварне

24 июн 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не хочет быть политиком

16 май 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Альбом получается весьма интересным»

22 апр 2022 : 		 BRUCE DICKINSON возобновил работу над альбомом

22 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне хватило года локдауна»

14 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON поздравил коллегу по группе

9 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о переменах в вокальной технике

8 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON о проекте THE THREE TREMORS

6 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что у него есть 50–70 % материала для сольного альбома

28 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Road To Hell"

22 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Stranger In A Strange Land"

22 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных из Афганистана
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Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Загребе



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Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Загребе в рамках тура Jon Lord's "Concerto For Group And Orchestra", доступно для просмотра ниже.




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