BRUCE DICKINSON снимется в ABBA-хорроре



BRUCE DICKINSON станет одним из участников нового фильма "Bjorn Of The Dead", придуманного его сыном Austin'ом Dickinson'ом на основе оригинальной истории Andrew Prendergast'а, выступающего в роли продюсера. Режиссёром будет Elza Kephart ("Slaxx"), а сам фильм расскажет историю трибьют-группы ABBA, оказавшейся запертой в ночном клубе в начале апокалипсиса. И вот Бьорну предстоит сплотить участников и сражаться не только за то, чтобы спасти свои жизни, но и Человечество и Будущее Музыки!



Помимо Bruce'a в фильме ожидается множество камео из мира рока.



В синопсисе к фильму сказано:



«Бьорн, вокалист группы ABBATOIR, и его товарищи по группе — Бенни, Анни-Фрид и Агнета — по выходным исполняют классические произведения ABBA в самых разных местах — от домов престарелых до пустующих подсобных помещений пабов. Группа уже была готова закончить выступление, когда Бенни, самый старый и самый малообеспеченный участник группы, узнал о конкурсе "Battle Of The Bands" для трибьют-групп в клубе Niney Dimey. Когда группа прибывает на место, чтобы разместить своё оборудование, всё начинает идти наперекосяк. Беспорядки в главном зале заведения быстро выходят из-под контроля, заставляя Бьорна и его группу укрыться за кулисами. Некоторые из участников группы получают ранения, которые вскоре становятся проблемой, когда раненые начинают превращаться в кровожадную нежить».







