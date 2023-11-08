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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*KERRY KING вернётся в 2024! 23
*Новое видео KING DIAMOND 22
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*

Bruce Dickinson

*



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BRUCE DICKINSON снимется в ABBA-хорроре



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BRUCE DICKINSON станет одним из участников нового фильма "Bjorn Of The Dead", придуманного его сыном Austin'ом Dickinson'ом на основе оригинальной истории Andrew Prendergast'а, выступающего в роли продюсера. Режиссёром будет Elza Kephart ("Slaxx"), а сам фильм расскажет историю трибьют-группы ABBA, оказавшейся запертой в ночном клубе в начале апокалипсиса. И вот Бьорну предстоит сплотить участников и сражаться не только за то, чтобы спасти свои жизни, но и Человечество и Будущее Музыки!

Помимо Bruce'a в фильме ожидается множество камео из мира рока.

В синопсисе к фильму сказано:

«Бьорн, вокалист группы ABBATOIR, и его товарищи по группе — Бенни, Анни-Фрид и Агнета — по выходным исполняют классические произведения ABBA в самых разных местах — от домов престарелых до пустующих подсобных помещений пабов. Группа уже была готова закончить выступление, когда Бенни, самый старый и самый малообеспеченный участник группы, узнал о конкурсе "Battle Of The Bands" для трибьют-групп в клубе Niney Dimey. Когда группа прибывает на место, чтобы разместить своё оборудование, всё начинает идти наперекосяк. Беспорядки в главном зале заведения быстро выходят из-под контроля, заставляя Бьорна и его группу укрыться за кулисами. Некоторые из участников группы получают ранения, которые вскоре становятся проблемой, когда раненые начинают превращаться в кровожадную нежить».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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8 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Фильм Акулий Торнадо уступает первое место в номинации "самый бредовый синопсис" вот этому фильму.
Like!4
8 ноя 2023
D
DasMan
Вашингтон Ирвинг, химическая свадьба, по сценарию самого Брюса, не менее шизофренический фильм.
8 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
DasMan, ставки повышаются... выкину козырь - "Фанат" Фреда Дёрста!
8 ноя 2023
D
DasMan
Вашингтон Ирвинг, я только хотел сказать, что у них это семейное.

Вообще странно, Брюс вроде начитанный, умный человек. А написал такую невероятную хуйню, что даже стыдно.
  Dislike!1
8 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
DasMan, насчет семейного - у кузена Брюса Роба была в 90-х отличная группа Catherine Wheel, советую ознакомиться.
8 ноя 2023
P
Petrovich Sexyy
DasMan, эстеты могут любить трэшачок, почему нет?
8 ноя 2023
gravitgroove
Ну и видок у него.
8 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, "нет, это не обложка альбома" говорили они
8 ноя 2023
Klawd Air
gravitgroove, ну, а чë ты хотел? Кинчев фигура значимая, на Брюску тоже повлиял.😄

просмотров: 1389

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