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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Bruce Dickinson

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18 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о группис

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10 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

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BRUCE DICKINSON — о группис



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BRUCE DICKINSON в новом эпизоде подкаста "Psycho Schizo Espresso" коснулся темы группис:

«Мы гастролировали с группами, которые были такими же, и они смотрели на нас как на чудаков. Да, конечно, у нас у всех были подружки, и иногда подружки были временными [смеётся]. Но мне не нравится, когда возникает ощущение насилия. Однажды Pete Townshend [THE WHO], который кое-что знает о жестоком обращении, поскольку сам пережил его, сказал — и меня это зацепило: "Важный момент — это когда ты понимаешь, что можешь манипулировать людьми из-за того, кто ты такой". Потому что когда ты только начинаешь, у тебя нет никакого осознания того, что люди могут захотеть переспать с тобой, потому что ты на сцене. Ты думаешь, что они хотят спать с тобой, потому что они хотят спать с тобой, потому что это может быть приятно и потому что ты им нравишься. И часто это правда — зачастую так оно и есть... И да, есть люди, которым ты нужен как зарубка на столбике кровати, точно так же, как у некоторых парней это [то же самое] с женщинами, и да, мы все были виновны в этом, без сомнения. Но наступает момент, который невероятно развращает и разлагает, когда вы вдруг думаете: "Подождите минутку. Ты на самом деле можешь щёлкнуть пальцами и заставить что-то произойти". И это поистине страшный момент — осознать, что такая сила существует. И именно поэтому Харви Вайнштейны и все остальные, и вся эта история с Голливудом... Осознание этого — вот когда это становится по-настоящему развращающим. Я имею в виду, парень... Как его зовут? Р. Келли, которому было предъявлено обвинение, он был осуждён, по-моему я вспомнил правильно... То же самое происходит и с актёрами... А когда вы добавляете в уравнение ведро наркотиков, изменяющих сознание, тогда всё становится куда более опасным».




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18 сен 2022
WahrandPhain
так а что плохого чпокать фоннаток? Разве не это вместе с наркотиками и есть ракинрол? Разве не ради этого мечтают стать рок-звездами?
18 сен 2022
father
WahrandPhain, пацаны из Decapitated не стали бы однозначно с этим соглашаться
Like!1
18 сен 2022
Nord61
WahrandPhain, ну, так Брюс и не говорил, что само это явление так уж плохо. Он сакцентировал внимание на том, что у некоторых знаменитостей может съезжать крыша от того, что по первому их щелчку с любой девки слетают трусы. Это действует на звёзд развращающе и порождает разного рода злоупотребления и девиации.
Like!1
18 сен 2022
WahrandPhain
Nord61, это действует на звёзд развращающе и порождает разного рода злоупотребления и девиации.


а вот это уже интересный момент, и надо разбираться, что является причиной и следствием - это порочные люди идут в рокинрол, или рокинрол делает их таковыми. Мне кажется. тут ситуация взаимозависима и присутствует синергия - чем больше власти (влиятельности) получает группа/исполнитель, тем более развращенным становится данный человек. Исключения безусловно есть, все мы знаем про всяких типов на крестах. Но исключения лишь подтверждают правило.
18 сен 2022
Nord61
WahrandPhain, согласен, это, конечно, зависит ещё и от воспитания, морального уровня самой знаменитости. У одного напрочь паруса срывает, а другой просто способен не терять голову. Среди рок-звёзд можно было встретить как приличных семейных парней, типа Джона Дикона и Клауса Майне, так и животных, вроде Томми Ли и Бона Скотта.

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