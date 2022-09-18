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BRUCE DICKINSON — о группис



BRUCE DICKINSON в новом эпизоде подкаста "Psycho Schizo Espresso" коснулся темы группис:



«Мы гастролировали с группами, которые были такими же, и они смотрели на нас как на чудаков. Да, конечно, у нас у всех были подружки, и иногда подружки были временными [смеётся]. Но мне не нравится, когда возникает ощущение насилия. Однажды Pete Townshend [THE WHO], который кое-что знает о жестоком обращении, поскольку сам пережил его, сказал — и меня это зацепило: "Важный момент — это когда ты понимаешь, что можешь манипулировать людьми из-за того, кто ты такой". Потому что когда ты только начинаешь, у тебя нет никакого осознания того, что люди могут захотеть переспать с тобой, потому что ты на сцене. Ты думаешь, что они хотят спать с тобой, потому что они хотят спать с тобой, потому что это может быть приятно и потому что ты им нравишься. И часто это правда — зачастую так оно и есть... И да, есть люди, которым ты нужен как зарубка на столбике кровати, точно так же, как у некоторых парней это [то же самое] с женщинами, и да, мы все были виновны в этом, без сомнения. Но наступает момент, который невероятно развращает и разлагает, когда вы вдруг думаете: "Подождите минутку. Ты на самом деле можешь щёлкнуть пальцами и заставить что-то произойти". И это поистине страшный момент — осознать, что такая сила существует. И именно поэтому Харви Вайнштейны и все остальные, и вся эта история с Голливудом... Осознание этого — вот когда это становится по-настоящему развращающим. Я имею в виду, парень... Как его зовут? Р. Келли, которому было предъявлено обвинение, он был осуждён, по-моему я вспомнил правильно... То же самое происходит и с актёрами... А когда вы добавляете в уравнение ведро наркотиков, изменяющих сознание, тогда всё становится куда более опасным».







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