BRUCE DICKINSON женился в третий раз

По данным журнала Kerrang!, Bruce Dickinson из IRON MAIDEN женился на своей подруге, французском фитнес-инструкторе Leana'е Dolci.
Они живут на два дома — в Париже и в Лондоне.
Bruce рассказал в интервью Kerrang! о Париже, где он живёт уже несколько лет:
«Я брожу по городу, и всё кажется немного богемным, немного экзотическим».
О своей помолвке с Dolci 65-летний певец сообщил в марте во время выступления на телеканале N1 Боснии и Герцеговины.
Вторая жена Брюса, Patrice "Paddy" Bowden, была найдена мёртвой в мае 2020 года в доме, в котором они с Bruce'ом когда-то жили в Чизвике, Западный Лондон. Лондонская служба скорой помощи подтвердила, что пациентка была объявлена мёртвой по прибытии, и это был несчастный случай.
Bruce и Paddy поженились в 1990 году после двух лет знакомства и завели троих детей: Austin'a, Griffin'a и Kia. Они связали себя узами брака после расставания Bruce'a с первой женой — Erica'ой "Jane" Barnett.
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