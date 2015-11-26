сегодня



BRUCE DICKINSON : «Я за Брекзит!»



Вокалист IRON MAIDEN BRUCE DICKINSON выступил с поддержкой решения о выходе Великобритании из Европейского союза.



«Музыка IRON MAIDEN — это глобальная величина, у нас везде есть поклонники. Я не вижу никаких проблем с гастролями по Австралии; и ведь это не часть ЕС. Нет никаких проблем с гастролями в Японии, и это тоже не страна ЕС. Я не вижу никаких проблем с гастролями по Америке; о, давайте-ка уточним: о, это же тоже не часть ЕС. Есть ли у этих музыкантов проблемы с приездом в Европу? Нет».



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй категорически отказалась провести второй референдум, хотя многие, кто голосовал за выход в первый раз, были введены в заблуждение пропагандой, утверждающей, что Брекзит будет безболезненным, он базировался на тактике запугивания волной мигрантов.



«Есть много глупостей и страшных историй, придуманных... Обеими сторонами, на самом деле и я считаю, что это как-то очень по-детски. Однако Брекзит позволит нам быть более гибкими, и я считаю, что и люди в Европе получат от этого преимущества.



На текущий момент у нас есть то, что Европейский Союз, и это очевидно, не делает нужную работу, удовлетворяющую демократов Европы. Многие люди — не только Брекзит, но и другие нации, будь то итальянцы или греки, или венгры, или каталонцы, или кто бы то ни было — у всех есть серьёзные либеральные движения. И это всё потому, что их потребности — их демократические потребности — не рассматриваются Брюсселем. Право людей на удовлетворение потребностей адресовано демократически избранным лидерам»



Ссылаясь на то, что некоторые политики обвиняют ЕС в попытке унизить Великобританию из-за Брекзит, Bruce заметил: «Абсурдно думать, что пятая по величине экономика в мире будет каким-то образом наказана за демократические решения, принятые её людьми.



ЕС всегда рассматривал нас как просто рынок — общий рынок — и это даёт некоторые преимущества; в этом есть смысл. Но у большинства людей в Англии, даже тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в ЕС, нет желания становиться частью федеральной системы. И я думаю, что это большая ошибка.



Британия всегда торговала с остальным миром. С 1960-х годов Великобритания начала рассматривать только Европу как источник торговли, и я думаю, что в конечном итоге это стало большой ошибкой.



Брекзит на самом деле откроет наши границы, Брекзит откроет Великобританию всему миру».



Вокалист также заметил, что полон оптимизма относительно того, что Британия сможет построить будущие взаимовыгодные отношения с ЕС после Брекзита.















+2 -0









просмотров: 625

