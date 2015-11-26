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Bruce Dickinson

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27 ноя 2018 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я за Брекзит!»

25 сен 2018 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

13 сен 2018 : 		 BRUCE DICKINSON и Джон Лорд хотели поехать в тур с оркестром и песнями DEEP PURPLE

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28 июл 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Ju 87 Stuka

22 июл 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Hawker Tempest

6 июл 2018 : 		 Трейлер документального релиза BRUCE DICKINSON

29 июн 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Focke-Wulf FW 190

25 июн 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Messerschmitt Bf 109

19 июн 2018 : 		 BRUCE DICKINSON расскажет о самолетах

18 май 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Embraer Legacy 500

8 май 2018 : 		 Документальный фильм BRUCE DICKINSON выйдет летом

14 апр 2018 : 		 BRUCE DICKINSON отметил выход документального фильма

13 мар 2018 : 		 Фильм о BRUCE DICKINSON'e покажут в кино

11 дек 2017 : 		 BRUCE DICKINSON, возможно, включит в сольный альбом иную версию "If Eternity Should Fail"

8 ноя 2017 : 		 BRUCE DICKINSON хотел пригласить DIO для проекта THE THREE TREMORS

16 окт 2017 : 		 Фрагмент биографии BRUCE DICKINSON

10 окт 2017 : 		 Аудиокнига от BRUCE DICKINSON

4 окт 2017 : 		 BRUCE DICKINSON представляет новый сорт пива

4 окт 2017 : 		 BRUCE DICKINSON представляет свои мемуары

23 авг 2017 : 		 Альбомы BRUCE DICKINSON выйдут на виниле

27 июл 2017 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит мемуары

18 июл 2017 : 		 BRUCE DICKINSON вновь за штурвалом

27 янв 2017 : 		 Трейлер документального фильма BRUCE DICKINSON

21 ноя 2016 : 		 BRUCE DICKINSON провел символическое вбрасывание

22 окт 2016 : 		 BRUCE DICKINSON наливает пиво

24 авг 2016 : 		 Airlander приземлился неудачно

14 авг 2016 : 		 Документальный фильм BRUCE DICKINSON'a покажут в Сараево

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BRUCE DICKINSON: «Я за Брекзит!»



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Вокалист IRON MAIDEN BRUCE DICKINSON выступил с поддержкой решения о выходе Великобритании из Европейского союза.

«Музыка IRON MAIDEN — это глобальная величина, у нас везде есть поклонники. Я не вижу никаких проблем с гастролями по Австралии; и ведь это не часть ЕС. Нет никаких проблем с гастролями в Японии, и это тоже не страна ЕС. Я не вижу никаких проблем с гастролями по Америке; о, давайте-ка уточним: о, это же тоже не часть ЕС. Есть ли у этих музыкантов проблемы с приездом в Европу? Нет».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй категорически отказалась провести второй референдум, хотя многие, кто голосовал за выход в первый раз, были введены в заблуждение пропагандой, утверждающей, что Брекзит будет безболезненным, он базировался на тактике запугивания волной мигрантов.

«Есть много глупостей и страшных историй, придуманных... Обеими сторонами, на самом деле и я считаю, что это как-то очень по-детски. Однако Брекзит позволит нам быть более гибкими, и я считаю, что и люди в Европе получат от этого преимущества.

На текущий момент у нас есть то, что Европейский Союз, и это очевидно, не делает нужную работу, удовлетворяющую демократов Европы. Многие люди — не только Брекзит, но и другие нации, будь то итальянцы или греки, или венгры, или каталонцы, или кто бы то ни было — у всех есть серьёзные либеральные движения. И это всё потому, что их потребности — их демократические потребности — не рассматриваются Брюсселем. Право людей на удовлетворение потребностей адресовано демократически избранным лидерам»

Ссылаясь на то, что некоторые политики обвиняют ЕС в попытке унизить Великобританию из-за Брекзит, Bruce заметил: «Абсурдно думать, что пятая по величине экономика в мире будет каким-то образом наказана за демократические решения, принятые её людьми.

ЕС всегда рассматривал нас как просто рынок — общий рынок — и это даёт некоторые преимущества; в этом есть смысл. Но у большинства людей в Англии, даже тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в ЕС, нет желания становиться частью федеральной системы. И я думаю, что это большая ошибка.

Британия всегда торговала с остальным миром. С 1960-х годов Великобритания начала рассматривать только Европу как источник торговли, и я думаю, что в конечном итоге это стало большой ошибкой.

Брекзит на самом деле откроет наши границы, Брекзит откроет Великобританию всему миру».

Вокалист также заметил, что полон оптимизма относительно того, что Британия сможет построить будущие взаимовыгодные отношения с ЕС после Брекзита.



IRON MAIDEN




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