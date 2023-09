сегодня



BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024



BRUCE DICKINSON сообщил о том, что его новая сольная пластинка получила название "The Mandrake Project" и будет выпущена в начале 2024 года на BMG.



«Этот альбом стал для меня очень личным проектом, и я чрезвычайно горжусь им. Мы с Roy Z планировали, писали и записывали его в течение многих лет, и я очень рад, что люди наконец услышат его. Еще больше меня радует перспектива отправиться в путь с потрясающей группой, которую мы собрали, чтобы реализовать этот проект. Мы планируем отыграть как можно больше концертов в как можно большем количестве мест, для как можно большего числа людей! Что же касается того, что на самом деле представляет собой "The Mandrake Project"... скоро все станет известно!»



Даты первых выступлений в его поддержку:



April 18 - Diana Theater, Guadalajara, Mexico

April 20 - Pepsi Theatre, Mexico City, Mexico

April 24 - Live Curitiba, Curitiba, Brazil

April 25 - Pepsi On Stage, Porto Alegre, Brazil

April 27 - Opera Hall, Brasilia, Brazil

April 28 - Arena Hall, Belo Horizonte, Brazil

April 30 - Qualistage, Rio De Janeiro, Brazil

May 02 - Quinta Linda, Ribeirao Preto, Brazil

May 04 - Vibra, Sao Paulo, Brazil







