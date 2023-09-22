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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024



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BRUCE DICKINSON сообщил о том, что его новая сольная пластинка получила название "The Mandrake Project" и будет выпущена в начале 2024 года на BMG.

«Этот альбом стал для меня очень личным проектом, и я чрезвычайно горжусь им. Мы с Roy Z планировали, писали и записывали его в течение многих лет, и я очень рад, что люди наконец услышат его. Еще больше меня радует перспектива отправиться в путь с потрясающей группой, которую мы собрали, чтобы реализовать этот проект. Мы планируем отыграть как можно больше концертов в как можно большем количестве мест, для как можно большего числа людей! Что же касается того, что на самом деле представляет собой "The Mandrake Project"... скоро все станет известно!»

Даты первых выступлений в его поддержку:

April 18 - Diana Theater, Guadalajara, Mexico
April 20 - Pepsi Theatre, Mexico City, Mexico
April 24 - Live Curitiba, Curitiba, Brazil
April 25 - Pepsi On Stage, Porto Alegre, Brazil
April 27 - Opera Hall, Brasilia, Brazil
April 28 - Arena Hall, Belo Horizonte, Brazil
April 30 - Qualistage, Rio De Janeiro, Brazil
May 02 - Quinta Linda, Ribeirao Preto, Brazil
May 04 - Vibra, Sao Paulo, Brazil




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22 сен 2023
R
R0ck_N_R0lla
оооо баля, ждем
22 сен 2023
D
DasMan
Ну любопытно, конечно.
Но не понимаю почему все ждут от его сольника чего-то невероятного. Предыдущие работы - приятные пластинки, но не более того.
Хотя может на старости лет, имея кучу денег с основного проекта, и забабахает что-то нетривиальное. Но верится с трудом.
22 сен 2023
M
Mike Barlow
Экстраординарного от ветеранов н кто не ждёт. Но все же сольники Брюса от Мэйден отличаются, и каждый по своему интересен. Будем надеяться, что и в этот раз старина Брюс не подведёт.
22 сен 2023
gravitgroove
В одном можно быть уверенным: будет потяжелее Газманова и Лепса.
22 сен 2023
Corpsegrinder04
Самые крутые 97,98. Хорошо бы что-нибудь в этом духе. Интересно там только Рой Z будет, или Смит тоже.

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