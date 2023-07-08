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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
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*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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Bruce Dickinson

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|||| 8 июл 2023

BRUCE DICKINSON: «Пинту не хотите?» — видео!



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BRUCE DICKINSON удивил сотню счастливчиков из фэн-клуба IRON MAIDEN, которые пришли на экскурсию на пивоварню Robinsons по случаю десятилетия производства пива Trooper:

Bruce сказал: «Я больше нервничаю, наливая пиво, чем выступая на сцене!»

Официальное видео от аккаунта IRON MAIDEN доступно ниже.




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8 июл 2023
E
Evil3062
ждем ПИВария

просмотров: 260

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