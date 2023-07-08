8 июл 2023



BRUCE DICKINSON: «Пинту не хотите?» — видео!



BRUCE DICKINSON удивил сотню счастливчиков из фэн-клуба IRON MAIDEN, которые пришли на экскурсию на пивоварню Robinsons по случаю десятилетия производства пива Trooper:



Bruce сказал: «Я больше нервничаю, наливая пиво, чем выступая на сцене!»



Официальное видео от аккаунта IRON MAIDEN доступно ниже.







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