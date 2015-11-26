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BRUCE DICKINSON : «Я хочу, чтобы на моих концертах смеялись»



BRUCE DICKINSON в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, чего ждать поклонникам от его разговорных выступлений:



«Я надеюсь, что люди уйдут с шоу, вдоволь насмеявшись, может быть, немного чему-то научившись и почувствовав: "Это действительно стоило трёх часов моей жизни, чтобы пойти и получить этот опыт и узнать несколько историй.



Я из тех людей, для кого стакан наполовину полон, поэтому я стараюсь донести это до зрителя. Шоу грубое — оно не для слабонервных. К нам приходят дети, и я говорю: "А ваша мама знает, что вы вообще-то на этом шоу? Мы собираемся произносить такие слова, как "пенис" или ещё что-нибудь похуже. Но люди смеются. У меня разная аудитория. Вообще-то это зависит от места проведения, и довольно часто. Когда я приезжаю куда-нибудь, где довольно сурово, публика, как правило, немного больше издаёт звуков "Эй". Но когда ты попадаешь в хороший театр, они понимают все ироничные штрихи и тому подобное. Но время от времени ты произносишь слово на букву "П", и люди говорят: "О, он сказал слово на букву "П"!»







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