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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON: «Я хочу, чтобы на моих концертах смеялись»



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BRUCE DICKINSON в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, чего ждать поклонникам от его разговорных выступлений:

«Я надеюсь, что люди уйдут с шоу, вдоволь насмеявшись, может быть, немного чему-то научившись и почувствовав: "Это действительно стоило трёх часов моей жизни, чтобы пойти и получить этот опыт и узнать несколько историй.

Я из тех людей, для кого стакан наполовину полон, поэтому я стараюсь донести это до зрителя. Шоу грубое — оно не для слабонервных. К нам приходят дети, и я говорю: "А ваша мама знает, что вы вообще-то на этом шоу? Мы собираемся произносить такие слова, как "пенис" или ещё что-нибудь похуже. Но люди смеются. У меня разная аудитория. Вообще-то это зависит от места проведения, и довольно часто. Когда я приезжаю куда-нибудь, где довольно сурово, публика, как правило, немного больше издаёт звуков "Эй". Но когда ты попадаешь в хороший театр, они понимают все ироничные штрихи и тому подобное. Но время от времени ты произносишь слово на букву "П", и люди говорят: "О, он сказал слово на букву "П"!»

BRUCE DICKINSON Hopes People Laugh A Lot During His Spoken-Word Shows





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КомментарииСкрыть/показать 11 )

gravitgroove


14 фев 2022, 13:10		Люди три часа его трёп слушают? Это ж можно с ума сойти.

Klawd Air


14 фев 2022, 13:44		Умеет хорошо языком болтать раз три часа способен внимание держать. Хотя, насколько мне известно он вокалит а капелла на этих разговорных встречах. Короче это не просто три часа старческого бубнежа Брюскиного.

Svarg_1349


14 фев 2022, 15:23		"Люди три часа его трёп слушают? Это ж можно с ума сойти"

Я лично был на его стенд-апе в Москве и это было очень круто. Три часа пролетели на одном дыхании. Брюс в интертеймент может. Да, а капелла на этих стендапах реально есть.

Tomahawk


14 фев 2022, 15:52		>Я хочу, чтобы на моих концертах смеялись

Пусть скажет, что Сензюцу - лучший альбом Мейденов.

R0ck_N_R0lla


14 фев 2022, 16:24		думаю в его жизни наберется событий, о которых можно рассказывать в течении 3-х часов

ElectricRetard


14 фев 2022, 16:30		ХА! Пенис! Х)))

WahrandPhain


14 фев 2022, 18:33
а как он поймет что люди смеются, если все в намордниках?

WahrandPhain


14 фев 2022, 18:34		Tomahawk лучший альбом мейденов - х фактор, поэтому он и не шутит на эту тему)

Corpsegrinder04


14 фев 2022, 19:32		... и трахались.

gravitgroove


14 фев 2022, 20:23		Короче, позырил я его выступление. Не знаю, каким дегенератом нужно быть, чтобы это приковало внимание. Ну либо надо курить много травы. Его контент в духе старого дебильного анекдота: папа - сыну: «сынок, хочешь прикол? Я твою мамку *бал, ахахаха!»

Sbekhinov


14 фев 2022, 21:02		От его визгов всегда смеюсь!) 🤣


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