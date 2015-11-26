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DAVE MUSTAINE: «Говорил я как-то с BRUCE'ом DICKINSON'ом»



DAVE MUSTAINE подтвердил, что связывался с BRUCE'ом DICKINSON'ом после того, как у того был обнаружен рак горла.



«Когда мне поставили этот диагноз, я подумал: "В любой непонятной ситуации звони Брюсу". Не то чтобы у меня был ролодекс с именами друзей, поющих хэви-металл, и с раком горла (смеётся), так что мой выбор был ограничен.



Я очень проникся им после этого разговора. Несмотря на то, что мы близки, я всегда рассматривал его как того, на кого нужно равняться. И он по сути сказал мне именно то, что я недавно сказал вам: окружайте себя хорошими, позитивными и жизнерадостными людьми, находитесь в комфортных местах и старайтесь всячески избегать стресса.



Когда ты вокалист в одной из самых знаменитых групп в Галактике, ты не должен быть особо толерантен по отношению к вокалистам других команд, но он всегда был очень добр ко мне и очень, я не хочу называть это "джентельменски", потому что я хочу, чтобы кто-то думал о нём, что он не мальчиш-плохиш!»







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