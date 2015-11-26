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Bruce Dickinson

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12 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE: «Говорил я как-то с BRUCE'ом DICKINSON'ом»

28 май 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

27 май 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

19 май 2020 : 		 Репетиционные записи BRUCE DICKINSON

18 май 2020 : 		 Жена BRUCE'a DICKINSON'a найдена мертвой

23 мар 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

17 мар 2020 : 		 Бывший басист METALLICA опубликовал старую фотографию BRUCE DICKINSON

11 мар 2020 : 		 BRUCE DICKINSON вновь критикует телесуфлёры

16 дек 2019 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

12 ноя 2019 : 		 Фото подруги BRUCE'a DICKINSON'a

5 ноя 2019 : 		 BRUCE DICKINSON разошёлся с женой

14 июн 2019 : 		 Видео с выступления фронтмена IRON MAIDEN в сольном туре в жанре «художественной декламации»

10 апр 2019 : 		 BRUCE DICKINSON выступит на юбилее "Concerto For Group And Orchestra"

28 мар 2019 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет IRON MAIDEN

7 дек 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о спекуляциях прессы на своей болезни

27 ноя 2018 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я за Брекзит!»

25 сен 2018 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

13 сен 2018 : 		 BRUCE DICKINSON и Джон Лорд хотели поехать в тур с оркестром и песнями DEEP PURPLE

18 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Messerschmitt Bf 110

10 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о P51 Mustang NA-7

7 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Spitfire

28 июл 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Ju 87 Stuka

22 июл 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Hawker Tempest

6 июл 2018 : 		 Трейлер документального релиза BRUCE DICKINSON

29 июн 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Focke-Wulf FW 190

25 июн 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Messerschmitt Bf 109
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DAVE MUSTAINE: «Говорил я как-то с BRUCE'ом DICKINSON'ом»



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DAVE MUSTAINE подтвердил, что связывался с BRUCE'ом DICKINSON'ом после того, как у того был обнаружен рак горла.

«Когда мне поставили этот диагноз, я подумал: "В любой непонятной ситуации звони Брюсу". Не то чтобы у меня был ролодекс с именами друзей, поющих хэви-металл, и с раком горла (смеётся), так что мой выбор был ограничен.

Я очень проникся им после этого разговора. Несмотря на то, что мы близки, я всегда рассматривал его как того, на кого нужно равняться. И он по сути сказал мне именно то, что я недавно сказал вам: окружайте себя хорошими, позитивными и жизнерадостными людьми, находитесь в комфортных местах и старайтесь всячески избегать стресса.

Когда ты вокалист в одной из самых знаменитых групп в Галактике, ты не должен быть особо толерантен по отношению к вокалистам других команд, но он всегда был очень добр ко мне и очень, я не хочу называть это "джентельменски", потому что я хочу, чтобы кто-то думал о нём, что он не мальчиш-плохиш!»

DAVE MUSTAINE Was



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


12 сен 2020, 11:44		Когда ты вокалист в одной из самых знаменитых групп в Галактике, ты не должен быть особо толерантен по отношению к вокалистам других команд,
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ну какой ты ему конкурент это во первых, а во вторых, не ровняй нормальных людей по себе. Доклад окончен.


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