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Bruce Dickinson

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10 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

9 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Рак — не приговор!»

5 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о лучшей вокалистке

3 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing Of The Wall"

25 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

17 янв 2022 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

15 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON из IRON MAIDEN сказал, что STEVE HARIS никогда не упоминает о его сольной карьере

10 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал о работе над новым сольным альбомом

8 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мыло в форме подковы? И куда его?»

15 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о сделке между CAERDAV и GE AVIATION

15 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON поговорил с FRANCIS'ом ROSSI

14 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

9 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON: «Стоять перед залом без группы страшно»

1 дек 2021 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

17 ноя 2021 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

2 ноя 2021 : 		 BRUCE DICKINSON запустил подкаст

18 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing On The Wall"

22 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о фильме

15 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON удивлён тупости людей

14 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о критике своей позиции по Брекзиту

10 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON работает над сольным альбомом

5 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON: «Новая доза? Я в первых рядах!»

30 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о своём новом бедре

17 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON хвалит METALLICA

16 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

13 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON подцепил COVID-19
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BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"



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BRUCE DICKINSON в рамках сольного мероприятия 13 января в The Tabernacle, Atlanta, GA, исполнил фрагмент "Revelations".

BRUCE DICKINSON Belts Out IRON MAIDEN's



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


10 фев 2022, 15:29		Английский Басков. До оперы не тянет, но слишком хорош для эстрады!


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