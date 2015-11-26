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Bruce Dickinson

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31 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON получил смартфон

31 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о проблемах со здоровьем

25 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON рассказал о том, что побуждает его пробовать себя в разных ипостасях

27 апр 2021 : 		 BRUCE DICKINSON поедет в тур по Великобритании

5 апр 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN назвал вокалиста DEEP PURPLE «богом рока»

12 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE: «Говорил я как-то с BRUCE'ом DICKINSON'ом»

28 май 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

27 май 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

19 май 2020 : 		 Репетиционные записи BRUCE DICKINSON

18 май 2020 : 		 Жена BRUCE'a DICKINSON'a найдена мертвой

23 мар 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

17 мар 2020 : 		 Бывший басист METALLICA опубликовал старую фотографию BRUCE DICKINSON

11 мар 2020 : 		 BRUCE DICKINSON вновь критикует телесуфлёры

16 дек 2019 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

12 ноя 2019 : 		 Фото подруги BRUCE'a DICKINSON'a

5 ноя 2019 : 		 BRUCE DICKINSON разошёлся с женой

14 июн 2019 : 		 Видео с выступления фронтмена IRON MAIDEN в сольном туре в жанре «художественной декламации»

10 апр 2019 : 		 BRUCE DICKINSON выступит на юбилее "Concerto For Group And Orchestra"

28 мар 2019 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет IRON MAIDEN

7 дек 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о спекуляциях прессы на своей болезни

27 ноя 2018 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я за Брекзит!»

25 сен 2018 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

13 сен 2018 : 		 BRUCE DICKINSON и Джон Лорд хотели поехать в тур с оркестром и песнями DEEP PURPLE

18 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Messerschmitt Bf 110

10 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о P51 Mustang NA-7

7 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Spitfire
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BRUCE DICKINSON получил смартфон



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BRUCE DICKINSON в рамках недавнего интервью продемонстрировал «свою новую Nokia» и добавил:

«Почти год назад я получил этот смартфон в офисе MAIDEN. Они сказали: "Вот твой смартфон". И там есть SIM-карта и всё такое. И я подумал: "Это очень мило". Я убрал его и больше к нему не прикасался — до Truants. А они сказали: "Тебе нужно делать вот это — загружать каждый свой шаг в это приложение". И я [наконец] вставил SIM-карту. Так что весь этот процесс на самом деле подтолкнул меня вставить SIM-карту, и теперь у меня есть смартфон. Так что по сути с этого момента моя жизнь станет отстойной. Я буду жить виртуально. Но он может делать очень интересные вещи».

IRON MAIDEN





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Dead Count


31 май 2021, 12:14		Да это же Боб из Твин Пикс!

sibterminator


31 май 2021, 12:27		Я нихуя не понял.


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