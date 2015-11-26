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BRUCE DICKINSON получил смартфон



BRUCE DICKINSON в рамках недавнего интервью продемонстрировал «свою новую Nokia» и добавил:



«Почти год назад я получил этот смартфон в офисе MAIDEN. Они сказали: "Вот твой смартфон". И там есть SIM-карта и всё такое. И я подумал: "Это очень мило". Я убрал его и больше к нему не прикасался — до Truants. А они сказали: "Тебе нужно делать вот это — загружать каждый свой шаг в это приложение". И я [наконец] вставил SIM-карту. Так что весь этот процесс на самом деле подтолкнул меня вставить SIM-карту, и теперь у меня есть смартфон. Так что по сути с этого момента моя жизнь станет отстойной. Я буду жить виртуально. Но он может делать очень интересные вещи».







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