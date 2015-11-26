BRUCE DICKINSON работает над сольным альбомом

В рамках одного из интервью BRUCE DICKINSON ответил на вопрос о том, хотел бы он заняться и продолжением сольного творчества:
«Не просто хотел, всё в процессе. В той или иной степени уже как три или четыре года. Ну и с началом пандемии у меня образовалось масса времени, но я не мог поехать в Америку, чтобы всё сделать — закончить сочинение, начать процесс записи и всё такое. Так что я просто жду, когда Дядя Сэм откроет для меня ворота».
Ещё в декабре 2017 года Bruce говорил, что хотел бы включить в сольную пластинку переработанный вариант "If Eternity Should Fail", что половина материала уже написана, и подтвердил, что изначально "If Eternity Should Fail" планировалась не для IRON MAIDEN.
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