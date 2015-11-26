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Bruce Dickinson

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31 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о проблемах со здоровьем

25 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON рассказал о том, что побуждает его пробовать себя в разных ипостасях

27 апр 2021 : 		 BRUCE DICKINSON поедет в тур по Великобритании

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19 май 2020 : 		 Репетиционные записи BRUCE DICKINSON

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BRUCE DICKINSON работает над сольным альбомом



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В рамках одного из интервью BRUCE DICKINSON ответил на вопрос о том, хотел бы он заняться и продолжением сольного творчества:

«Не просто хотел, всё в процессе. В той или иной степени уже как три или четыре года. Ну и с началом пандемии у меня образовалось масса времени, но я не мог поехать в Америку, чтобы всё сделать — закончить сочинение, начать процесс записи и всё такое. Так что я просто жду, когда Дядя Сэм откроет для меня ворота».

Ещё в декабре 2017 года Bruce говорил, что хотел бы включить в сольную пластинку переработанный вариант "If Eternity Should Fail", что половина материала уже написана, и подтвердил, что изначально "If Eternity Should Fail" планировалась не для IRON MAIDEN.

BRUCE DICKINSON Says His Next Solo Album Has Been



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Corpsegrinder04


10 сен 2021, 14:05		А чего в пендосии то Брюс забыл. В Англии чтоли не судьба записать. Уж не Roy-я ли Z. Было бы неплохо.

antoner


10 сен 2021, 15:19		Хорошая новость

Rutger


10 сен 2021, 18:02		Ну посмотрим, на что теперь способен. Сольники Брюса котирую

havahej


10 сен 2021, 18:12		Да неужели?! 16 лет уж как жду, думал не дождусь. Всё таки сольники его люблю больше, чем весь пост-реюнионовский Мэйден. Давай, Брю, давай!


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