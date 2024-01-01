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*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 24
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON стал первым в Канаде



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Новая работа BRUCE DICKINSON The Mandrake Project продолжает занимать высокие места в чартах разных стран — так она стала первой в Швеции, первой в Канаде и заняла пятую строчку в США в Current Rock Album Sales и Current Hard Rock Album Sales. В США это лучшие показали артиста за всю его карьеру. В Top10 альбом попал также в Финляндии, Швейцарии, Италии, Бельгии, Франции и Нидерландах.

Bruct получив награду за первое место в Германии, так прокомментировал это событие:

«Я очень рад, что альбом нравится стольким людям. Было невероятно услышать напрямую от стольких поклонников в странах, которые я посетил за последнюю неделю или около того, а позиции в чартах - это просто вишенка на торте, если честно. Теперь я могу сосредоточиться на том, чтобы оживить The Mandrake Project и песни с моих предыдущих альбомов во время тура в следующем месяце. Увидимся в туре!»

BRUCE DICKINSON Achieves His Highest Charting Solo Album In America; The Mandrake Project Lands At #1 In Canada




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