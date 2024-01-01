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BRUCE DICKINSON стал первым в Германии



Новая работа BRUCE DICKINSON The Mandrake Project заняла первую строчку в национальных чартах Германии:



CMM GMBH: «Конечно же, поздравляем самого Bruce, BMG и всю команду, создавшую эту потрясающую промо-кампанию. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды!»







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