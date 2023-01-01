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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
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Bruce Dickinson

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7 ноя 2023 : 		 Первый сингл BRUCE DICKINSON выйдет в декабре

1 ноя 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов не только в металле, но и во всей музыке»

15 окт 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «С кем записывал альбом, с тем и буду выступать!»

10 окт 2023 : 		 BRUCE DICKINSON о новом альбоме

22 сен 2023 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024

8 июл 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Пинту не хотите?» — видео!

4 июл 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Пинту не хотите?»

29 июн 2023 : 		 BRUCE DICKINSON спел на авиабазе

5 май 2023 : 		 Тяжба вокруг доходов BRUCE DICKINSON

25 апр 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет трек DEEP PURPLE

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Загребе

26 мар 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Сараево

21 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

17 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур "Concerto For Group And Orchestra"

16 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON рад исполнить "Concerto For Group And Orchestra" Джона Лорда

15 мар 2023 : 		 "Tears Of The Dragon" с оркестром

11 фев 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Голос сам о себе позаботится, если его не перенапрягать»

31 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о 747

26 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень горжусь ей»

20 ноя 2022 : 		 Roy Z — о новом альбоме BRUCE DICKINSON

13 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»

28 окт 2022 : 		 Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKINSON

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18 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о группис

3 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON на пивоварне

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Первый сингл BRUCE DICKINSON выйдет в декабре



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BRUCE DICKINSON сообщил, что первым синглом из нового альбома станет композиция "Afterglow Of Ragnarok", которая будет выпущена первого декабря на 7"-виниле со специальным комиксом. Би-сайдом сингла станет оригинальная демо-версия "If Eternity Should Fail", которая впоследствии была записана для альбома IRON MAIDEN 2015 года.

«Было важно задать тон проекту именно этой композицией. Как и подобает названию, это тяжелая песня, в ней присутствует великолепный мощный рифф... но в припеве также есть настоящая мелодия, которая передает все оттенки света и тени, которые несет в себе остальная часть альбома... и просто дождитесь, что вы увидите в видео!»




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