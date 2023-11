сегодня



Первый сингл BRUCE DICKINSON выйдет в декабре



BRUCE DICKINSON сообщил, что первым синглом из нового альбома станет композиция "Afterglow Of Ragnarok", которая будет выпущена первого декабря на 7"-виниле со специальным комиксом. Би-сайдом сингла станет оригинальная демо-версия "If Eternity Should Fail", которая впоследствии была записана для альбома IRON MAIDEN 2015 года.



«Было важно задать тон проекту именно этой композицией. Как и подобает названию, это тяжелая песня, в ней присутствует великолепный мощный рифф... но в припеве также есть настоящая мелодия, которая передает все оттенки света и тени, которые несет в себе остальная часть альбома... и просто дождитесь, что вы увидите в видео!»







