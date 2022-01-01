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*Новое видео RAMMSTEIN 21
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 12
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Bruce Dickinson

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14 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON поздравил коллегу по группе

9 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о переменах в вокальной технике

8 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON о проекте THE THREE TREMORS

6 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что у него есть 50–70 % материала для сольного альбома

28 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Road To Hell"

22 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Stranger In A Strange Land"

22 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных из Афганистана

15 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Man Of Sorrows"

14 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я хочу, чтобы на моих концертах смеялись»

12 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Jerusalem"

10 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

9 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Рак — не приговор!»

5 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о лучшей вокалистке

3 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing Of The Wall"

25 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

17 янв 2022 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

15 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON из IRON MAIDEN сказал, что STEVE HARIS никогда не упоминает о его сольной карьере

10 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал о работе над новым сольным альбомом

8 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мыло в форме подковы? И куда его?»

15 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о сделке между CAERDAV и GE AVIATION

15 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON поговорил с FRANCIS'ом ROSSI

14 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

9 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON: «Стоять перед залом без группы страшно»

1 дек 2021 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

17 ноя 2021 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

2 ноя 2021 : 		 BRUCE DICKINSON запустил подкаст
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|||| сегодня

BRUCE DICKINSON поздравил коллегу по группе



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Видео поздравления BRUCE'a DICKINSON'a своего коллеги по группе, Steve'a Harris'a с 66-летием доступно для просмотра ниже.

Watch IRON MAIDEN





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