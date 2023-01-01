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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
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*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN



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BRUCE DICKINSON был одним из основных докладчиков на конференции Foro GO, которая в этом году проводилась для малого и среднего бизнеса, стремящегося расширить свое международное присутствие, 18-19 октября в Полифоруме в Леоне, штат Гуанахуато, Мексика.

17 октября, за день до начала конференции, Bruce присоединился к группе LA REVOLUCIÓN DEL ROCK на коктейльной вечеринке по случаю начала мероприятия, чтобы исполнить две классические песни IRON MAIDEN: "The Trooper" и "Fear Of The Dark". Видео всего выступления можно посмотреть ниже.






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