BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN



BRUCE DICKINSON был одним из основных докладчиков на конференции Foro GO, которая в этом году проводилась для малого и среднего бизнеса, стремящегося расширить свое международное присутствие, 18-19 октября в Полифоруме в Леоне, штат Гуанахуато, Мексика.



17 октября, за день до начала конференции, Bruce присоединился к группе LA REVOLUCIÓN DEL ROCK на коктейльной вечеринке по случаю начала мероприятия, чтобы исполнить две классические песни IRON MAIDEN: "The Trooper" и "Fear Of The Dark". Видео всего выступления можно посмотреть ниже.











