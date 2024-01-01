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*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
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Testament

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Вокалист TESTAMENT: «Трава на концерте KISS изменила для меня многое»



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Chuck Billy в недавнем интервью ответил на вопрос, какой альбом, концерт или ТВ-шоу привлекли его в рок-н-ролл:

«Ну, наверное, мой случай такой же, как у любого другого музыканта, с которым я общался. Мой первый концерт KISS состоялся, когда мне было 12 лет. Моя тетя привезла меня и моего двоюродного брата в Сан-Франциско на концерт. Я тогда еще не курил травку, и [это был] первый раз, когда я почувствовал запах травки, люди вокруг нас курили её. Мы спустились вниз, и, кажется, я купил футболку с Gene Simmons'ом, плюющимся кровью, и это было что-то вроде «О Боже». Плюющийся огнем, плюющийся кровью, настоящий демон вверху на сцене, и это по-настоящему меня пленило. После этого я стал играть в гараже на заднем дворе с теннисной ракеткой, пытаясь стать таким же, как Gene Simmons. Изначально я хотел быть гитаристом. Я рано начал играть на гитаре и, видимо, был недостаточно хорош. Поэтому мне пришлось переключиться на то, чтобы попробовать стать вокалистом, проложить себе путь к успеху. Но, конечно, я полагаю, что скорее всего больше всех на меня повлияли KISS. Тем не менее, я всегда предпочитал слушать гитарные партии. Я любил UFO. Michael Schenker — один из моих любимых гитаристов всех времен. И THIN LIZZY — я большой фанат THIN LIZZY. Я обожаю этот материал. И я слушаю их до сих пор. Я не очень люблю современную музыку; [я не] хожу и не покупаю свежие релизы, не слежу за тем, что сейчас актуально. Я слушаю то, что вызывает улыбку и навевает приятные воспоминания».




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