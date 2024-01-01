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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 24
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Testament

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Гитарист TESTAMENT назвал песню, без которой не проходит ни один концерт



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ALEX SKOLNICK в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли в сете группы песня, которую он устал играть:

«В свое время у меня был разговор с [лидером MEGADETH] Dave Mustaine по поводу [классической песни MEGADETH] „Peace Sells“. И я сказал ему: «Ты ни за что не захочешь [играть эту песню каждый вечер]» — с уважением к песне; это потрясающая композиция. Но, да, он признался, что если бы это зависело от него, он бы, наверное, не стал играть её. Может быть, не каждый вечер, но он должен играть эту [песню] каждый сет.

Я не знаю, есть ли у нас что-то подобное. И мы всегда чередуем песни. Например, такая песня, как «Souls Of Black», входит в сет, но и уходит тоже. Она не всегда в наборе. Единственная наша песня, которая всегда в сете, независимо ни от чего, — это «Into The Pit», и она настолько короткая и быстрая, что вы не успеваете от нее устать».




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