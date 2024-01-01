Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 20
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 18
*Новая песня NIGHTWISH 15
*Вокалистка EPICA обещает эпические эпики 14
*DORO спела со SCORPIONS 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



12 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

27 июл 2024 : 		 ALEX SKOLNICK о новом TESTAMENT: «До конца года закончим»

26 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Трава на концерте KISS изменила для меня многое»

25 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мой сольник может продюсировать Jamey Jasta»

12 июл 2024 : 		 Ремастированные версии альбомов TESTAMENT

3 июл 2024 : 		 TESTAMENT переписали старое

26 июн 2024 : 		 TESTAMENT хотят закончить альбом за три недели

25 июн 2024 : 		 Барабанщик TESTAMENT исполняет

13 июн 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о новом материале: «На этой пластинке будут очень крутые вещи»

9 июн 2024 : 		 TESTAMENT обновили "The Legacy" и "The New Order"

2 май 2024 : 		 TESTAMENT приступили к записи

20 фев 2024 : 		 TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order'

1 фев 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT сообщил, что новый альбом будет записан до лета

19 янв 2024 : 		 Работа над новым альбомом TESTAMENT кипит!

17 ноя 2023 : 		 TESTAMENT обещают что-то новое

24 авг 2023 : 		 Нервничает ли новый барабанщик TESTAMENT?

1 авг 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Ой как все стало дорого»

24 июл 2023 : 		 Участники TESTAMENT джемуют

18 июл 2023 : 		 Барабанщик TESTAMENT: «Планирую подзадержаться»

17 июл 2023 : 		 Как CHRIS DOVAS попал в TESTAMENT

28 июн 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы близки к середине»

23 июн 2023 : 		 Весь TESTAMENT на NUCLEAR BLAST

20 июн 2023 : 		 У TESTAMENT есть 5-6 песен

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления TESTAMENT



Профессиональное видео с выступления TESTAMENT, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.

Watch TESTAMENT Perform "The Haunting" At Wacken Open Air 2024; Pro-Shot Video




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 126

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом