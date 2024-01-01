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Testament

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Вокалист TESTAMENT о новом материале: «На этой пластинке будут очень крутые вещи»



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В недавнем интервью Rockin' Metal Revival вокалист TESTAMENT Chuck Billy рассказал о ходе сочинения и записи нового альбома.

На вопрос о том, есть ли у будущего альбома название и известна ли дата его выхода, Chuck ответил:

«Мы не будем говорить о названии, потому что у нас есть куча рабочих вариантов, но они всегда меняются в последний момент. Но я должен сказать, что Chris Dovas — наш новый барабанщик, и он помогает Eric'y Peterson'y [гитаристу TESTAMENT] в сочинении музыки, чему я очень рад, потому что знаю, что у нас интересная история и много музыки. Всегда сложно заниматься творчеством на таком этапе карьеры, но я чувствую, что Chris подтолкнул Eric'a к тому, чтобы он вышел за рамки того, что он уже сочинял раньше. Так что на этой пластинке будут очень крутые вещи — современные и олдскульные, всего понемногу. Так что Chris многое привнёс в этот альбом».

На вопрос о том, как изменился процесс сочинения и записи альбома TESTAMENT со времен их ранних лет, Chuck ответил:

«Я бы сказал, что единственное, что изменилось, это то, что мы не живём рядом друг с другом, не ходим в студию, не тусуемся и не пьём пиво, как раньше. Теперь мы сочиняем песни, используя Интернет, работаем так некоторое время, а потом Eric и Chris приходят ко мне домой, и мы детально прорабатываем сочиненный материал вместе. Но сейчас ребята находятся в студии уже около трёх недель, и я думаю, что большая часть барабанных партий уже готова. Пара кавер-версий, которые мы на этот раз решили переиграть, тоже готова. Мы всё ещё сочиняем последние, наверное, четыре песни, дорабатываем их.

Так что когда мы вернёмся с Metalfest в Милуоки [в конце мая], у нас будет около полутора месяцев, чтобы записать оставшуюся часть альбома, прежде чем мы отправимся в Европу».

Что касается того, стоит ли поклонникам TESTAMENT ожидать исполнения новой музыки от группы во время предстоящего североамериканского тура "Klash Of The Titans" совместно с KREATOR, который стартует в сентябре, Chuck сказал:

«Я так не думаю, потому что мы всё ещё собираемся продвигать [переиздания первых двух альбомов TESTAMENT] "The Legacy" и "New Order". Так что я думаю, что мы составим чисто олдскульный сет, возможно, объединив песни с этих двух пластинок».




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