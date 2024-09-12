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Testament

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Вокалист TESTAMENT: «Новый альбом действительно звучит по-новому, современно и свежо»



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Chuck Billy в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как изменился процесс сочинения песен с 1980-х и 1990-х годов:

«Как небо и земля. Раньше мы все жили в одном месте, нам всем приходилось ходить в одну студию, а сейчас мы обмениваемся песнями по электронной почте. У всех есть домашние студии для работы над демо-записями. Безусловно, процесс сочинения отличается, но всё равно Eric — один из главных авторов. Мы нашли нового барабанщика Chris'a, он с нами уже два года — ему было 24, когда он пришёл в группу, сейчас ему 26, но он смышлёный парень. Он закончил музыкальный колледж Berklee. Он знает теорию и отлично работает в студии с Pro Tools. Ему очень нравятся современные группы, новые и перспективные вещи, но он любит и старое, поэтому он знает историю музыки. Но я думаю, что, работая рука об руку с Эриком так долго, он подталкивал Eric'a и заставлял его бросать вызов. И я бы не назвал это копированием, но я думаю, что Chris и его предпочтения, и стиль, который нравится Эрику, оказали влияние на новые песни».

Насчёт музыкального направления нового материала TESTAMENT Chuck сказал:

«Для меня новые песни звучат актуально, они звучат свежо. Они затрагивают то направление, в котором работают многие новые группы, благодаря чему они становятся известными. Так что, повторюсь, это ещё раз поднимает планку. И я думаю, когда фэны услышат эту пластинку, особенно новые, они скажут: "Вот это да. Это TESTAMENT. Я знаю TESTAMENT, которых я знал 30 с лишним лет назад и на которых вырос, но что это?" Я рад этому, потому что хочу услышать, что думают люди. Я бы хотел увидеть выражение лица тех, кто слышит это впервые. Это было бы здорово, потому что новый альбом действительно звучит по-новому, современно и свежо, хотя нам по-прежнему бросают вызов».

На вопрос, появилось ли сейчас у него и его коллег по группе TESTAMENT больше свободы делать всё, что они хотят, чем в те времена, когда они были на таком крупном лейбле, как Atlantic, он ответил:

«Безусловно. Когда мы были на Atlantic, это была большая махина. У них был отдел по работе с артистами, у них был отдел радио, у них были куча отделов и куча денег, и они всегда зависели от того, насколько хорошо продавались их самые ходовые артисты, которых продвигали на радио. Так что специалист по работе с артистами шептал нам на ухо: "Какая у вас следующая песня для радио?" А мы думали: "Мы не группа для радио. Это не про нас". И даже по сей день, когда я слушаю Ozzy's Boneyard или что-то в этом роде, они крутят наши баллады, и это не совсем наша суть, это представляет TESTAMENT в ложном свете. Так что сейчас у нас огромная свобода, так как мы работаем с Nuclear Blast уже довольно долго. Нет никаких сроков. Нам говорят: "Когда вы будете готовы и у вас появится альбом, отдайте его нам". И это было очень приятно. А прелесть этой пластинки в том, что обычно микшированием заведует Andy Sneap, так что мы обычно сочиняем пластинку и отдаем её ему, а потом уже всё готово, высечено в камне, назад дороги нет. Но для этой пластинки нам нужно было выбрать кого-то, кто будет её микшировать, а он был доступен только в начале следующего года, в январе. Так что мы постарались закончить работу до того, как отправимся в Европу в июне или июле этого года, и почти всё успели. И Steve заканчивает запись баса на этой неделе, Eric заканчивает запись ритм-гитары. Мне осталось спеть три песни. Alex ещё не приступил к работе над соло. Так что между этим туром и туром по США у нас будет ещё один перерыв, и когда Alex закончит, мы запишем фоновый вокал и получим возможность пожить с песнями, обсудить их и, возможно, вернуться и что-то изменить или добавить, чего у нас никогда не было раньше. Так что я думаю, что это одно из отличий этой пластинки — мы можем пожить с ней и убедиться, что она получилась отличной».




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12 сен 2024
olly71
Понятно а прошлые альбомы значит звучат по старому старомодно и тухло. самокритика приветствуется . мог бы тогда добавить Люди не покупайте наши прошлые альбомы они дерьмо а вот новый .....
Like!2
12 сен 2024
Corpsegrinder04
olly71, +. Там всё дерьмо после реально удачной и классной перезаписи 2001-го года за исключением пары-тройки песен. До уровня 88-90 как до луны.
12 сен 2024
Lord Iscariah
Типичная бессмысленная болтовня перед выходом альбома. Каждый раз одно и тоже пиздят.
Like!1

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