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Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал



Chuck Billy в интервью Wall Of Sound ответил на вопрос о том, огда поклонники смогут услышать новый альбом:



«У нас пока нет даты, но мы надеемся, что это произойдёт в конце первого квартала или во втором квартале. Так что я думаю, что это точно произойдёт до того, как мы приедем в Австралию [в июне 2025 года]. Сингл точно должен выйти к тому времени. Мы начинаем микшировать альбом в январе. Как только лейбл откроется и всё наладится, мы его выпустим. Но он получается очень хорошим. Мы работали над ним, наверное, последний год или около того с Chris'ом, барабанщиком TESTAMENT], очень много работали с ним. Eric и Chris многое сделали и придумали просто убойный материал».



Когда интервьюер отметил, что Chris пришёл в TESTAMENT как преемник одних из лучших барабанщиков в металле, включая Dave Lombardo (SLAYER) and Gene Hoglan (DARK ANGEL, DEATH, DETHKLOK), Chuck сказал:



«Что ж, я отдаю ему должное. Он стоит в одном ряду с этими парнями, потому что он пришёл молодым, с новыми приёмами, и добавил TESTAMENT другое измерение. Вот почему я в восторге от сочинения, потому что Chris вдохновил Eric'a настолько, что он написал довольно крутой, дерзкий материал — там всего понемногу. Так что сессия сочинения этой пластинки была отличной... Eric хорошо сочинял, что уже говорит о том, что после [европейского] тура с ANTHRAX и KREATOR, который стартует в начале 2025 года, они соберутся вместе и начнут сочинять больше песен. Они продолжат двигаться вперёд. А сам 2025 год будет немного медленным. Мы не поедем в Европу в этом году. Возможно, у нас будет только один хедлайнерский тур в конце года, и на этом всё. Может быть, проедемся по Америке. Посмотрим. Так что у нас есть возможность много джемовать. Надеюсь, мы сможем написать ещё несколько песен и продвинуться в записи нового альбома».







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