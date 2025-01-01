Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 201
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Новое видео BEHEMOTH 28
*MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень» 21
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 21
*MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS 10
*Концертное видео HELLOWEEN 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 201
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал

9 янв 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT о новых влияниях в музыке группы

27 дек 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «За годы я раздвинул свои пределы»

25 дек 2024 : 		 Басист TESTAMENT обещает злой альбом

19 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!»

10 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT назвал песню, без которой не проходит ни один концерт

25 ноя 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В ранние годы мне было что доказывать»

18 ноя 2024 : 		 У TESTAMENT есть 95%

13 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Я всегда равнялся на James'a»

5 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о песне с вокалисткой NIGHTWISH

24 окт 2024 : 		 TESTAMENT переиздают еще один альбом

23 окт 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом ударнике

22 окт 2024 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме TESTAMENT

6 окт 2024 : 		 Пиво от TESTAMENT

16 сен 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с TESTAMENT

14 сен 2024 : 		 Кофе от TESTAMENT

12 сен 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Новый альбом действительно звучит по-новому, современно и свежо»

2 сен 2024 : 		 Сведение TESTAMENT выполнит Jens Borgen

30 авг 2024 : 		 TESTAMENT будут сводить альбом зимой

22 авг 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT очень доволен новым альбомом

12 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

27 июл 2024 : 		 ALEX SKOLNICK о новом TESTAMENT: «До конца года закончим»

26 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Трава на концерте KISS изменила для меня многое»

25 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мой сольник может продюсировать Jamey Jasta»

12 июл 2024 : 		 Ремастированные версии альбомов TESTAMENT

3 июл 2024 : 		 TESTAMENT переписали старое
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал



zoom
Chuck Billy в интервью Wall Of Sound ответил на вопрос о том, огда поклонники смогут услышать новый альбом:

«У нас пока нет даты, но мы надеемся, что это произойдёт в конце первого квартала или во втором квартале. Так что я думаю, что это точно произойдёт до того, как мы приедем в Австралию [в июне 2025 года]. Сингл точно должен выйти к тому времени. Мы начинаем микшировать альбом в январе. Как только лейбл откроется и всё наладится, мы его выпустим. Но он получается очень хорошим. Мы работали над ним, наверное, последний год или около того с Chris'ом, барабанщиком TESTAMENT], очень много работали с ним. Eric и Chris многое сделали и придумали просто убойный материал».

Когда интервьюер отметил, что Chris пришёл в TESTAMENT как преемник одних из лучших барабанщиков в металле, включая Dave Lombardo (SLAYER) and Gene Hoglan (DARK ANGEL, DEATH, DETHKLOK), Chuck сказал:

«Что ж, я отдаю ему должное. Он стоит в одном ряду с этими парнями, потому что он пришёл молодым, с новыми приёмами, и добавил TESTAMENT другое измерение. Вот почему я в восторге от сочинения, потому что Chris вдохновил Eric'a настолько, что он написал довольно крутой, дерзкий материал — там всего понемногу. Так что сессия сочинения этой пластинки была отличной... Eric хорошо сочинял, что уже говорит о том, что после [европейского] тура с ANTHRAX и KREATOR, который стартует в начале 2025 года, они соберутся вместе и начнут сочинять больше песен. Они продолжат двигаться вперёд. А сам 2025 год будет немного медленным. Мы не поедем в Европу в этом году. Возможно, у нас будет только один хедлайнерский тур в конце года, и на этом всё. Может быть, проедемся по Америке. Посмотрим. Так что у нас есть возможность много джемовать. Надеюсь, мы сможем написать ещё несколько песен и продвинуться в записи нового альбома».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 303

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом