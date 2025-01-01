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*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
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Testament

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Вокалист TESTAMENT о новых влияниях в музыке группы



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Chuck Billy в недавней беседе с Belgian Jasper ответил на вопрос о том, насколько TESTAMENT подвержены новым влияниям на протяжении столь длительной карьеры:

«Мы всегда ощущали себя TESTAMENT, потому что Eric [Peterson, гитарист и основной автор песен TESTAMENT] не любит рисковать и пытаться слушать новые группы. Он придерживается классики, которая ему нравится, а ещё ему нравится много блэк-металла. Так что он придерживается своей ниши музыки, но не слушает что-то другое... Например, он не слушает ничего на радио Sirius [XM], где мы все находим всё новое, современное и выходящее сейчас, так что на него это не влияет, но [новый барабанщик TESTAMENT] Chris [Dovas], проведя с ним очень много времени, познакомил его с некоторыми новыми группами, и Eric сказал: "Вот это да. Это жёстко". Так что я знаю, что его шестерёнки крутятся, когда он создаёт песни с Chris'ом. И я знаю, что, поскольку Eric постоянно не следит за флагманами музыкального мира, у него всегда был свой собственный стиль сочинения песен, и он остаётся верен TESTAMENT».




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