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Testament

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TESTAMENT обновили "The Legacy" и "The New Order"



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TESTAMENT сообщили о том, что 12 июля на виниле и в цифровом варианте состоится выпуск обновленных версий альбомов "The Legacy" и "The New Order". Фрагменты из этих релизов, "Over The Wall" из "The Legacy (Remastered 2024)" и "Into The Pit" из "The New Order (Remastered 2024)", доступны ниже:

"The Legacy":

01. Over The Wall (Remastered 2024)
02. The Haunting (Remastered 2024)
03. Burnt Offerings (Remastered 2024)
04. Raging Waters (Remastered 2024)
05. C.O.T.L.O.D. (Remastered 2024)
06. First Strike Is Deadly (Remastered 2024)
07. Do or Die (Remastered 2024)
08. Alone In The Dark (Remastered 2024)
09. Apocalyptic City (Remastered 2024)

"The New Order":

01. Eerie Inhabitants (Remastered 2024)
02. The New Order (Remastered 2024)
03. Trial By Fire (Remastered 2024)
04. Into The Pit (Remastered 2024)
05. Hypnosis (Remastered 2024)
06. Disciples Of The Watch (Remastered 2024)
07. The Preacher (Remastered 2024)
08. Nobody's Fault (Remastered 2024)
09. A Day Of Reckoning (Remastered 2024)
10. Musical Death (A Dirge) (Remastered 2024)

Каждый из альбомов будет снабжен специальным буклетом, включающим заметки об альбоме и ранее неопубликованные фотографии.




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