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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*KISS набрали миллиард 30
*Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!» 25
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Testament

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12 июл 2024 : 		 Ремастированные версии альбомов TESTAMENT

3 июл 2024 : 		 TESTAMENT переписали старое

26 июн 2024 : 		 TESTAMENT хотят закончить альбом за три недели

25 июн 2024 : 		 Барабанщик TESTAMENT исполняет

13 июн 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о новом материале: «На этой пластинке будут очень крутые вещи»

9 июн 2024 : 		 TESTAMENT обновили "The Legacy" и "The New Order"

2 май 2024 : 		 TESTAMENT приступили к записи

20 фев 2024 : 		 TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order'

1 фев 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT сообщил, что новый альбом будет записан до лета

19 янв 2024 : 		 Работа над новым альбомом TESTAMENT кипит!

17 ноя 2023 : 		 TESTAMENT обещают что-то новое

24 авг 2023 : 		 Нервничает ли новый барабанщик TESTAMENT?

1 авг 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Ой как все стало дорого»

24 июл 2023 : 		 Участники TESTAMENT джемуют

18 июл 2023 : 		 Барабанщик TESTAMENT: «Планирую подзадержаться»

17 июл 2023 : 		 Как CHRIS DOVAS попал в TESTAMENT

28 июн 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы близки к середине»

23 июн 2023 : 		 Весь TESTAMENT на NUCLEAR BLAST

20 июн 2023 : 		 У TESTAMENT есть 5-6 песен

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

29 май 2023 : 		 PHIL DEMMEL отыграл первое шоу с TESTAMENT

28 май 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT в формате квартета

25 май 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT пропустит гастроли в Европе

8 май 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Какой еще Lombardo? Это Chris!»
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|||| 12 июл 2024

Ремастированные версии альбомов TESTAMENT



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TESTAMENT опубликовали для свободного прослушивания альбомы The Legacy (Remastered 2024) и The New Order (Remastered 2024).






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