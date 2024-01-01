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Testament

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|||| 13 ноя 2024

Вокалист TESTAMENT: «Я всегда равнялся на James'a»



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CHUCK BILLY в недавнем интервью спросили о том, какие цели и амбиции у него остались после того, как он гастролировал и записывался со своими коллегами на протяжении почти четырёх десятилетий. Он ответил:

«Я думаю, что номер один в моём списке — это возможность поехать в тур с METALLICA — группой, которая выросла на нашей сцене, в нашем районе, и проложила путь для такой музыки. У нас никогда не было возможности отправиться с ними в турне. Возможно, мы отыграли пару концертов и фестивалей за всё время, но никогда не ездили с ними в полноценное турне. Много вопросов, на которые я не знаю ответов, почему мы так и не сделали этого, и, возможно, ты мог бы сам задать этот вопрос им однажды — почему нет? — и, может быть, когда-нибудь я получу ответ, в чём причина. Но это мой приоритет номер один, потому что я всегда равнялся на James'a как на вокалиста, на его стиль, когда сочинял музыку. И по сей день я думаю: "Что бы James сделал в этой песне? Как бы он тут спел?" Так что они очень вдохновляют меня. Я рад, что они движутся вперёд и не сдаются спустя столько лет».

Когда ведущий отметил, что музыка TESTAMENT его «цепляет» больше, чем музыка METALLICA, Chuck сказал:

«Это зависит от того, сколько вам лет. У меня давняя связь с музыкой METALLICA только потому, что я знаю, с чего они начинали и во что превратились. И да, вы правы: METALLICA — это сверхновая звезда, и нельзя замедлять её и оглядываться назад. Нужно продолжать делать то, что делаешь. Но я отдаю им должное за то, что они продолжают идти вперед, а не решили: "Мы достаточно богаты. С нас хватит". А ещё за то, что у них хватает смелости играть ту музыку, которую они хотят играть, что бы кто ни говорил по этому поводу. И если ты заходишь в репетиционный зал, и тебя это заводит, то это не может не радовать».




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