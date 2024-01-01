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Testament

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TESTAMENT будут сводить альбом зимой



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Вокалист TESTAMENT Chuck Billy рассказал о том, как идут дела с новым материалом:

«Eric и Chris работают вместе примерно с ноября. В начале года мы дали несколько концертов. Мы отправились в студию, думаю, в конце апреля — начале мая, и начали записывать песни — примерно 11 готовых треков. Вся музыка была готова, и мы начали процесс записи. Мне всё ещё нужно было написать несколько текстов. Мы очень хотели закончить запись до того, как приедем в Европу [в начале июля]. У меня есть семь готовых треков. У Eric'a есть куча гитарных треков. Барабаны готовы. Остались только бас и Alex, соло-гитара. После этого тура, когда мы вернёмся домой через две недели, мы снова отправимся в студию и продолжим работу, а затем начнём американский этап с KREATOR и POSSESSED. А в перерыве между ними мы постараемся всё закончить. Затем мы вернёмся в Европу, снова с KREATOR и ANTHRAX. Мы планируем начать микширование в декабре-январе. Такова цель».

Что касается музыкального направления нового материала TESTAMENT, Chuck сказал:

«Мы всегда стараемся превзойти самих себя, создать лучшую запись или сочинить лучшие песни. Это всегда вызов для нас самих, и я думаю, что в этот раз мы действительно потратили много времени на создание альбома. Мы собрали всех в одной комнате, чтобы проанализировать песни и внести свои коррективы в аранжировки. Я думаю, что Chris — он более молодой, отличный барабанщик — но я думаю, что он зажёг в нас новый огонь и придал ускорение процессу сочинения песен. И я считаю, что, поскольку мы выпускаем пластинки уже 37 лет, мы совершили полный круг. Нас вдохновляет новое поколение музыки и металла. И Chris — важная часть этого. Он большой фанат. Поэтому я думаю, что он вдохновил Eric'a на сочинение по-настоящему агрессивных, быстрых, креативных риффов. А меня это вдохновило на то, чтобы попробовать сделать немного больше скриминга, дэт-вокала, мелодичных вещей. Мы даже дошли до того, что написали — я не хочу говорить «балладу», но это запоминающаяся песня, очень медленная, чего мы не делали уже более 30 лет. Так что я думаю, что песни и уверенность в сочинении на этот раз будут выделяться на этой пластинке».

Когда ведущий отметил, что TESTAMENT продолжают «поднимать планку» с каждым последующим релизом, Billy согласился:

«Это правда. Я думаю, что с 2000 года, с альбома "The Gathering", у TESTAMENT началась новая жизнь, я бы сказал, вторая жизнь TESTAMENT. А потом я заболел. И после этого я уже не представлял, что буду играть музыку. Я уже не был прежним человеком. Я смотрел в зеркало и не видел прежнего себя. И после того как я справился со всем этим и выжил, я подумал: "Ладно, теперь нужно продолжать жить". А вскоре после этого у нас состоялось воссоединение оригинального состава. И я думаю, что именно это послужило толчком к новой жизни TESTAMENT, потому что мы сочиняли музыку, джемовали с ребятами, которые начинали всё с самого начала, и у нас был такой настрой: "Мы вместе закончим то, что начали". Но со временем Louie [Clemente, бывшему барабанщику TESTAMENT] пришлось уйти по состоянию здоровья — он уже не мог держать палочки так, как раньше. Поэтому ему пришлось уйти. А вскоре после этого из группы ушёл Greg [Christian, бывший басист TESTAMENT]. Но с тех пор, я думаю, мы сочиняли для себя, не особо заботясь о том, что думает пресса. Обычно все хотят произвести впечатление на фанатов, но мы сочиняли для того, чтобы быть счастливыми».



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