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*Умер Пол Ди'Анно 34
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 32
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 24
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Testament

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TESTAMENT переиздают еще один альбом



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Nuclear Blast и TESTAMENT 24 января на CD, виниле, лимитированной кассете (700 копий) и длинном боксе (500 копий), выпустят переиздание альбома Practice What You Preach:

"Practice What You Preach"
"Perilous Nation"
"Envy Life"
"Time Is Coming"
"Blessed In Contempt"
"Greenhouse Effect"
"Sins Of Omission"
"The Ballad"
"Nightmare (Coming Back To You)"
"Confusion Fusion"

TESTAMENT Announce Multi-Format Reissue Of Practice What You Preach Album;




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