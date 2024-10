сегодня



TESTAMENT переиздают еще один альбом



Nuclear Blast и TESTAMENT 24 января на CD, виниле, лимитированной кассете (700 копий) и длинном боксе (500 копий), выпустят переиздание альбома Practice What You Preach:



"Practice What You Preach"

"Perilous Nation"

"Envy Life"

"Time Is Coming"

"Blessed In Contempt"

"Greenhouse Effect"

"Sins Of Omission"

"The Ballad"

"Nightmare (Coming Back To You)"

"Confusion Fusion"











