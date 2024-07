сегодня



TESTAMENT переписали старое



CHUCK BILLY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«Мы находимся в студии звукозаписи уже пару месяцев и готовимся к отъезду в Европу в июле. Так что мы должны закончить всё в июне. Поэтому наша цель — закончить всё в этом месяце».



На вопрос о том, сколько песен войдёт в новый альбом TESTAMENT, он ответил:



«Скорее всего, там будет 11 треков, плюс у нас будет несколько каверов. И мы кое-что перезаписали — одну песню из дебютного альбома TESTAMENT "The Legacy" и одну песню из второго альбома TESTAMENT "The New Order", чтобы у нас была более новая версия. Просто по одной песне из каждого альбома. Мы подумали: "Мы продвигаем ремастеры, так почему бы не выбрать по одной песне из каждого альбома, а потом смикшировать их, сделать так, чтобы они звучали современно, и выпустить этим песни, чтобы продвинуть эти альбомы". Я не знаю... Это будет просто отдельное издание, просто для развлечения, для маркетинга».



Также по словам вокалиста, TESTAMENT могут выпустить новый сингл до конца года.



