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Testament

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TESTAMENT переписали старое



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CHUCK BILLY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Мы находимся в студии звукозаписи уже пару месяцев и готовимся к отъезду в Европу в июле. Так что мы должны закончить всё в июне. Поэтому наша цель — закончить всё в этом месяце».

На вопрос о том, сколько песен войдёт в новый альбом TESTAMENT, он ответил:

«Скорее всего, там будет 11 треков, плюс у нас будет несколько каверов. И мы кое-что перезаписали — одну песню из дебютного альбома TESTAMENT "The Legacy" и одну песню из второго альбома TESTAMENT "The New Order", чтобы у нас была более новая версия. Просто по одной песне из каждого альбома. Мы подумали: "Мы продвигаем ремастеры, так почему бы не выбрать по одной песне из каждого альбома, а потом смикшировать их, сделать так, чтобы они звучали современно, и выпустить этим песни, чтобы продвинуть эти альбомы". Я не знаю... Это будет просто отдельное издание, просто для развлечения, для маркетинга».

Также по словам вокалиста, TESTAMENT могут выпустить новый сингл до конца года.

Более подробное интервью вы можете прочитать здесь.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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3 июл 2024
Corpsegrinder04
У них уже была очень хорошая и качественная перезапись в 2001-м году - First Strike Still Deadly. Там всё круто, даже Соуза который спел Alone in The Dark не свинячим голосом а как приличный вокалист. Хз нафиг опять воротить. Да и на ранних альбомах звук вполне себе. Уж не Сепультурный 85-87 точно.
Like!1
3 июл 2024
kircore
Corpsegrinder04, после Souls of Black Testament слушать невозможно, причём именно из-за вокала.
Like!1  Dislike!1
3 июл 2024
Exceptional
А я считаю, что этого не достаточно. Нужно перезаписать ВСЕ альбомы 1987-2020 с вокалом Торнилло. После этого все вопросы к Чаку отпадут.
Like!1
3 июл 2024
R
R0ck_N_R0lla
Exceptional, жду этот коммент под очередной новостью про Найтвищ
3 июл 2024
R
Rutger
С этим блевотным вокалистом? Запретите им.

просмотров: 652

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