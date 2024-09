сегодня



MAYA NEELAKANTAN выступила с TESTAMENT



11-летняя MAYA NEELAKANTAN, ставшая известной на прослушиваниях в шоу "America's Got Talent", присоединилась на сцене к TESTAMENT 13 сентября в рамках выступления в клубе House Of Blues, Las Vegas, Nevada и исполнила хит TESTAMENT "Curse Of The Legions Of Death (C.O.T.L.O.D.)" — видео доступно ниже.





