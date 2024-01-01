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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Testament

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16 сен 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с TESTAMENT

14 сен 2024 : 		 Кофе от TESTAMENT

12 сен 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Новый альбом действительно звучит по-новому, современно и свежо»

2 сен 2024 : 		 Сведение TESTAMENT выполнит Jens Borgen

30 авг 2024 : 		 TESTAMENT будут сводить альбом зимой

22 авг 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT очень доволен новым альбомом

12 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

27 июл 2024 : 		 ALEX SKOLNICK о новом TESTAMENT: «До конца года закончим»

26 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Трава на концерте KISS изменила для меня многое»

25 июл 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мой сольник может продюсировать Jamey Jasta»

12 июл 2024 : 		 Ремастированные версии альбомов TESTAMENT

3 июл 2024 : 		 TESTAMENT переписали старое

26 июн 2024 : 		 TESTAMENT хотят закончить альбом за три недели

25 июн 2024 : 		 Барабанщик TESTAMENT исполняет

13 июн 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о новом материале: «На этой пластинке будут очень крутые вещи»

9 июн 2024 : 		 TESTAMENT обновили "The Legacy" и "The New Order"

2 май 2024 : 		 TESTAMENT приступили к записи

20 фев 2024 : 		 TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order'

1 фев 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT сообщил, что новый альбом будет записан до лета

19 янв 2024 : 		 Работа над новым альбомом TESTAMENT кипит!

17 ноя 2023 : 		 TESTAMENT обещают что-то новое

24 авг 2023 : 		 Нервничает ли новый барабанщик TESTAMENT?

1 авг 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Ой как все стало дорого»

24 июл 2023 : 		 Участники TESTAMENT джемуют

18 июл 2023 : 		 Барабанщик TESTAMENT: «Планирую подзадержаться»

17 июл 2023 : 		 Как CHRIS DOVAS попал в TESTAMENT
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MAYA NEELAKANTAN выступила с TESTAMENT



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11-летняя MAYA NEELAKANTAN, ставшая известной на прослушиваниях в шоу "America's Got Talent", присоединилась на сцене к TESTAMENT 13 сентября в рамках выступления в клубе House Of Blues, Las Vegas, Nevada и исполнила хит TESTAMENT "Curse Of The Legions Of Death (C.O.T.L.O.D.)" — видео доступно ниже.




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